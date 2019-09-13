Пятая часть АЗС в России недоливает топливо

13 сентября. FINMARKET.RU - Каждая пятаяв России недоливает топливо, пишут "Известия", ссылаясь на данные, предоставленные в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают, что данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка. В правительстве же обсуждают ужесточение мер за нарушения –– штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.

На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили "Известиям" в федеральном агентстве. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок — 33 случая из 366 –– не соответствовали нормам. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

"Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может "подготовиться" к такой инспекции", –– сообщили там.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%.

Данные "Народного контроля", который занимается проверкой качества горючего на АЗС во Владимирской области, примерно совпадают с результатами проверки Росстандарта. С начала 2019 года организация выявила некачественный бензин на 10% проверенных АЗС региона. В прошлом году нарушения были в 12% случаев.

Впрочем, в Независимом топливном союзе (НТС) считают, что данные Росстандарта не отражают настоящую ситуацию с недоливом на российском рынке и реальное число нарушений меньше 19%.

Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, сообщили в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Минпромторг ранее предлагал ужесточить ответственность АЗС и за недолив топлива. 24 мая этого года министерство внесло в правительство законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов –– 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.