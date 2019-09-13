Российские инвестициии в зарубежные стартапы выросли за полгода вдвое

13 сентября. FINMARKET.RU - Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование MoneyTree Российской венчурной компании (РВК) и PwC. В 99% случаев инвестиции – в IT-проекты. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с $11 млн до $23,9 млн.

Деньги идут в более зрелые проекты, пишут авторы исследования, и инвестиции в зарубежные компании в первом полугодии превысили инвестиции на российском рынке в 3,5 раза. Сумма сделок на внутреннем рынке за шесть месяцев 2019 г. достигла $248,1 млн.

Чаще всего российские инвесторы становятся миноритариями, особенно на более поздних стадиях, а значит, их вложения существенно меньше общей суммы сделок, говорит инвестиционный директор РВК Алексей Басов. Но такая интегрированность российских фондов в глобальную венчурную индустрию – позитивный фактор, считает он: говорят, будто западный рынок закрыт для проектов и инвесторов из России, но российские фонды активны на Западе и участвуют в хороших сделках.

Рост общей суммы свидетельствует, что российские инвесторы все глубже интегрируются в мировую венчурную экосистему, что им доступны все более перспективные проекты, и не говорит об отсутствии интереса к российским стартапам, уверен директор практики PwC Александр Кардаш.

Иностранные сделки обеспечивают российским корпорациям доступ к перспективным проектам и технологиям, отмечает партнер отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ Вячеслав Жаравин.