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13 сентября 2019 года 08:40
Российские инвестициии в зарубежные стартапы выросли за полгода вдвое
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dpa/picture-alliance
13 сентября. FINMARKET.RU - Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование MoneyTree Российской венчурной компании (РВК) и PwC. В 99% случаев инвестиции – в IT-проекты. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с $11 млн до $23,9 млн. Деньги идут в более зрелые проекты, пишут авторы исследования, и инвестиции в зарубежные компании в первом полугодии превысили инвестиции на российском рынке в 3,5 раза. Сумма сделок на внутреннем рынке за шесть месяцев 2019 г. достигла $248,1 млн. Чаще всего российские инвесторы становятся миноритариями, особенно на более поздних стадиях, а значит, их вложения существенно меньше общей суммы сделок, говорит инвестиционный директор РВК Алексей Басов. Но такая интегрированность российских фондов в глобальную венчурную индустрию – позитивный фактор, считает он: говорят, будто западный рынок закрыт для проектов и инвесторов из России, но российские фонды активны на Западе и участвуют в хороших сделках. Рост общей суммы свидетельствует, что российские инвесторы все глубже интегрируются в мировую венчурную экосистему, что им доступны все более перспективные проекты, и не говорит об отсутствии интереса к российским стартапам, уверен директор практики PwC Александр Кардаш. Иностранные сделки обеспечивают российским корпорациям доступ к перспективным проектам и технологиям, отмечает партнер отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ Вячеслав Жаравин.
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