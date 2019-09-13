Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов

13 сентября. FINMARKET.RU - Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – закредитованность. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости". Выполняя нацпроекты,экономят огромные средства федерального бюджета.

Это не прощение долгов, пояснил Макаров "Ведомостям": достижение национальных целей само по себе имеет огромный эффект для федерального бюджета, когда в регионе растет экономика, трансферты из федерального бюджета сокращаются, если регион решает проблемы, снижается и нагрузка на бюджет.

Предложение интересное – будем рассматривать, сказал "Ведомостям"» первый замминистра финансов Леонид Горнин: Минфин к списанию долгов относится «не очень позитивно», но будем искать компромиссы.

К началу сентября региональныйснизился до 2 трлн руб., рассказал Горнин на Московском финансовом форуме. Почти половину регионы должны федеральному бюджету. За 2008–2018 гг. из него регионы получили больше 1 трлн руб. кредитов на рефинансирование коммерческого долга. В 2018 г. программа перестала действовать и регионы получили право реструктурировать кредиты до 2024 г. Первые два года действует льгота – регион может возвращать только 5% тела долга. Льготный период может быть продлен для регионов, доходы которых в 2018–2019 гг. превышали инфляцию, говорил Горнин.

Реструктуризация только отложила проблему долгов регионов, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, через несколько лет они все равно столкнутся с необходимостью расплачиваться по кредитам и некоторым придется для этого снова занимать деньги на рынке.

Пока правительство дополнительно стимулировать регионы выполнять майский указ планирует с помощью грантов (всего 20 млрд руб., но сумма может быть увеличена до 50 млрд)..