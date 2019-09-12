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12 сентября 2019 года 10:35

Почти каждый третий россиянин продолжает трудиться на отдыхе

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Примерно каждый третий россиянин (29%) во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой, пишет "Российская газета", приводя данные опроса, проведенного на портале Роструда "Работа в России".

При этом только 22% опрошенных во время отпуска полностью отдыхают от работы, не отвечают на письма и звонки. Почти половина (49%) не могут полностью абстрагироваться от трудового процесса, правда, занимаются во время отпуска исключительно срочными делами.

В то же время опрос показал, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Так, 23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют для этого отпуск, а 27% сказали, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу.

Среди тех, кто предпочитает в отпуске исключительно отдыхать, треть заявляют, что для полноценного отдыха от работы необходимо как минимум две недели. Большинству же (53%) этого времени недостаточно и требуется больше двух недель. А 6% респондентов достаточно и одной недели, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Хотя отпуск практически всегда долгожданный, бывает, что и он надоедает. Так, 7% участников опроса признались, что они устают не от работы, а без нее.

Кстати, данные опроса Роструда почти полностью совпадают с данными аналогичного опроса, проведенного порталом "Работа.ру", который тоже показал, что половина россиян так или иначе занимается работой в отпуске. И чаще всего это делают сотрудники малых и средних компаний, где, как правило, работает мало человек и трудно распределять обязанности отпускника между оставшимися, так как люди и так часто перегружены работой. К тому же работа малых предприятий часто сезонная или проектная, и основной вал дел может приходиться как раз на весну, лето или осень.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  отпуск,  работа

 
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