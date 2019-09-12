Экспертов накажут за обман в выданных заключениях

12 сентября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, расширяющий уголовную ответственность экспертов за ложь в выданных заключениях.

Теперьбудут отвечать за ложь, прозвучавшую в их заключениях еще до возбуждения уголовного дела. Между тем нередко экспертизу надо провести еще на стадии доследственной проверки, чтобы выяснить, если ли повод для возбуждения дела. В таких ситуациях слово эксперта зачастую становится решающим, пишет "Российская газета"

Сегодня в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложные заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод, сделанные в суде либо в ходе предварительного расследования. А если в деле, по которому готовилась экспертиза, речь идет об обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении, то за умышленную ложь эксперту грозит до 5 лет лишения свободы.

Как объяснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, положения этой статьи УК распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде, то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено. Если экспертиза была проведена до того, как дело появилось на свет, то эксперт, получается, неподсуден.

"Вместе с тем заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления", - говорит П.Крашенинников.

В делах по экономическим преступлениям также нередко все начинается с экспертизы, именно после нее и возбуждают дело. По закону следователи вправе, получив сообщение о преступлении, в ходе проверки назначить экспертизу и на основе заключения экспертов принять решение, возбуждать дело или нет.

"Ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию", - говорит П.Крашенинников.

По его мнению, предлагаемые изменения усилят защиту прав граждан, оградив людей от возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных экспертов.