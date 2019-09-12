Расчетом показателей долговой нагрузки граждан займутся БКИ

12 сентября. FINMARKET.RU - Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Такие поправки вносят в закон "О кредитных историях", рассказал - "Известиям" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сказал А.Аксаков, поправки в закон "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре. , сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, специально созданные квалифицированныебудут отправлять банкам готовый ПДН.

"Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС", - подчеркнул А.Аксаков.

В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на запрос "Известий" о возможном предоставлении данных БКИ.

В ходе обсуждения этого вопроса на закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять им ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали "Известиям" участники встречи.

ПДН не относится к персональным данным "по мнению большинства юристов", объяснили "Известиям" позицию кредиторов в одном из банков. А в ЦБ газете пояснили, что предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан.

В опрошенных "Известиями" банках из топ-30 мнения по поводу возможной цены на новую услугу разделились. ВТБ поддерживает получение данных о долговой нагрузке на бесплатной основе либо по минимальным расценкам, отметили в пресс-службе. В Сбербанке, владеющем 50% в ОКБ, считают, что сведения должны предоставляться на возмездной основе. "Бесплатность" означает, что бюро будут вынуждены компенсировать свои расходы на поддержку сервиса расчета ПДН гражданина, повышая стоимость других услуг, пояснили в пресс-службе Сбербанка.

ЦБ предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета, которую регулятор будет вычислять и публиковать на своем сайте. Сейчас этот показатель не высчитывается. А.Аксаков отметил, что основные затраты квалифицированных бюро кредитных историй наПДН - это единовременные расходы на доработку программных продуктов. По этой причине тарифы для банков должны быть разумным и низкими, считает он.