Россияне смогут проверить, как ПФР собирает данные для назначения пенсий

12 сентября. FINMARKET.RU - С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные Пенсионный фонд России. Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн", который и должен заработать к 2022 году. Его разработку курирует Минтруд, рассказали "Известиям " в пресс-службе министерства.

Чиновники планируют "осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет" с целью "своевременного предоставления актуальной информации о периодах деятельности, имеющихся в распоряжении ПФР", сообщили в министерстве. От трудового стажа и заработка, которые фонд учитывает на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) каждого гражданина, зависит размер его будущей. Информацию в ПФР подают работодатели.

Если гражданин найдет ошибку в данных, он может "своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях", заметили в Минтруде. В 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62. То есть у россиян будет 12-17 лет на уточнения данных, а по окончании пенсионной реформы - 15-20.

Общаться с будущим пенсионером планируют исключительно онлайн - через портал госуслуг.

Сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете при желании можно проверить уже сейчас в личном кабинете на сайте ПФР. Правда, предложений совершить эту процедуру гражданам пока не поступает.

Также в рамках вышеупомянутой "заблаговременной работы" россиян с 45 лет хотят привлекать к управлению средствами пенсионных накоплений, сказали в Минтруде. Этот сервис тоже уже существует.

Большинство россиян предпочитают взаимодействовать с ПФР через электронные сервисы уже сейчас, сообщили в пресс-службе фонда. Так, в прошлом году заявление о выплатах подали онлайн 72% граждан. Из 1,6 млн электронных заявлений 1,3 млн удовлетворили без личного обращения. В остальных случаях гражданам приходилось приходить в отделение ПФР - например, чтобы показать оригиналы документов.