Операторам связи предложили поработать над "суверенным интернетом"

11 сентября. FINMARKET.RU - Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственныеприменения систем для исполнения закона о "суверенном интернете". Минкомсвязи предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал человек, знающий о предложении от РСПП, представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию, пишут "Ведомости"

Как отметил представитель Минкомсвязи, министерство не давало РСПП конкретных поручений, а лишь выразило мнение, что союз тесно общается с профильными компаниями и поэтому мог бы руководить разработкой. А представитель РСПП сказал, что Минкомсвязи также не указало потенциальных разработчиков и производителей оборудования, которых рекомендовало привлечь к разработке проекта правил. Минкомсвязи не знает потенциальный круг производителей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), объясняет его представитель и рассчитывает, что РСПП лучше определит их.

По словам представителей министерства и РСПП, все системы для исполнения закона должны будут пройти сертификацию.

Президент подписал закон о "суверенном интернете" 1 мая 2019 г., большая часть его положений вступит в силу 1 ноября 2019 г., напоминают "Ведомости". Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение.