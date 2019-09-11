Где в РФ самые дорогие ЖКУ и интернет

11 сентября. FINMARKET.RU - Сервис электронных платежей Яндекс.Деньги провел исследование с целью выяснить, сколько россияне тратят на бытовые услуги.

Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года. Выводы исследования приведены в пресс-релизе Яндекс.Деньги.

Согласно приведенным данным, средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей. Сильнее всего он увеличился за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей. В то же время средний чек в этом городе - один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего - в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место. А дороже всего домашний интернет обходится в Санкт-Петербурге и Челябинске - в этих городах платят в среднем по 712 и 698 рублей соответственно.

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге - в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже - 444 рубля, а самый маленький он в Омске - 238 рублей. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске - на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

А вот платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали доступнее - средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%.

Так, средний чек россиян за платное ТВ составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение - в Новосибирске (633 рубля). Сильнее всего этот показатель сократился за год в Перми - на 49% (до 666 рублей в среднем за раз) и в Уфе - на 33% (до 690 рублей).

За ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше. Если смотреть по всем регионам вместе, средний чек за коммунальные услуги составляет 3008 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре - на 15%, до 2718 рублей. Самые большие средниеза ЖКУ - в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно), самые маленькие - в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). Заметнее всего средний чек упал в Новосибирске (почти на 22%) и Воронеже (на 17%).

Заметно сократилась за год доля пользователей, которые платят за ЖКУ с компьютеров и ноутбуков, - с 90% до 79%. При этом все больше людей рассчитываются за коммунальные услуги со смартфонов: годом раньше таких пользователей было 9,8%, сейчас - 21%.

В исследовании сравнивались платежи за январь - август 2019 года и за такой же период годом ранее. Пользователи оплачивали бытовые услуги на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Учитывались также платежи россиян через платежное решение - Яндекс.Кассу на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги.

При составлении рейтингов учитывались платежи как управляющим компаниям и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и отдельным поставщикам газа, электричества и т.д.