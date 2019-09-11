Россияне скупают китайские кроссоверы

11 сентября. FINMARKET.RU - На фоне успехов китайского автопрома вближайшие конкуренты — бюджетные французы и японцы — стремительно теряют интерес у россиян. О причинах нынешней популярности китайских паркетников и удастся ли им изменить покупательское поведение российского потребителя, как это пару лет назад произошло на рынке смартфонов, пишут "Известия".

В августекитайских кроссоверов Haval взлетели на 458%, в целом за январь–август 2019 года китайская компания реализовала 5,9 тыс. автомобилей (+250%), свидетельствует статистика продаж Ассоциации европейского бизнеса в России. В Haval рассказали "Известиям", что они делают ставку исключительно на кроссоверы.

Не менее триумфальным выдался месяц у компании Geely, в августе рост продаж на 134% больше, чем годом ранее, всего же за восемь месяцев они смогли продать в России 5,6 тыс. машин (+252%). Генезис продаж Geely аналогичен другим китайским компаниям — основную кассу сделала успешная модель в сегменте SUV (спортивный и утилитарный автомобиль).

Примечательно, пишут "Известия", что спрос на китайские кроссоверы растет на фоне стремительного снижения продаж у традиционных лидеров продаж. Так, реализация кроссоверов Renault ушла в минус стремительнее рынка (–2,3% с начала года) новых авто: Duster за восемь месяцев потерял 12% клиентов (24,5 тыс. шт.), а продажи Renault Kaptur упали на 10% (18 тыс.). В целом за год продажи Renault упали на 4% (до 89 тыс. шт.).

Компания Nissan с начала года потеряла 18% (41,3 тыс. шт.) в продажах новых машин. Из рейтинга "25 самых популярных автомобилей России" выбыл кроссовер Nissan Xtrail, за ним же проследовал некогда популярный японский паркетник — Mazda CX-5. Впрочем, спрос на Nissan Qashqai сохраняет положительную динамику (15 тыс. шт.; +10%). Куда драматичнее ситуация у Peugeot и Citroen, продажи обеих компаний по итогу января–августа упали на 26% (2,9 тыс. шт.) и 22% (1,9 тыс. шт.) соответственно, пишут "Известия".

Китайцы всегда брали ценой, но в последнее время произошли перемены, которые заставили пойти к ним ту аудиторию, которая ранее выбирала европейские и японские бренды. Сейчас в бюджетном сегменте SUV продаются либо тесные компакты типа Hyundai Creta и Renault Duster, либо китайцы. Последние за те же деньги предлагают более вместительные, и, что самое главное, оснащение, дизайн, качество материалов отделки, мультимедиа, варианты опций у них на порядок выше, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Впечатляющий успех китайцев объясняется низкой базой предыдущих лет, но нынешний взрыв продаж сулит и дальнейшее укрепление этих компаний в России, уверен партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"Безусловно, китайские компании стремительно укрепляют позиции. Они существенно подросли в вопросе качества, наладили сервис, у них появились свои финансовые продукты, и они не скупятся на скидки и маркетинговые акции. А еще в этом году они дают много рекламы, у нас китайские автомобили, можно сказать, отродясь не рекламировались. Я думаю, что в течение 3–5 лет они, конечно, не станут лидерами продаж, но на уровень крепких середнячков выйдут", — уверен Моржаретто.

Пока полномасштабный бум китайцев сдерживает отсутствие у россиян опыта владения моделями. Как только автомобилисты поймут, что 5–7-летний китайский автомобиль ломается не чаще машин других брендов и его остаточная стоимость на хорошем уровне, продажи "китайцев" увеличатся в разы, сходятся во мнении эксперты рынка.