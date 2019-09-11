Только в четырех федеральных округах реальные доходы населения вышли в плюс

11 сентября. FINMARKET.RU - Анализ данных Росстата показывает, что существенных сдвигов в экономическом развитии России в первые шесть месяцев года не произошло. Прежде всего это касается доходов населения, пишет "Российская газета". Из восьми федеральных округов только в четырех (Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном) реальные, с поправкой на инфляцию,населения вышли в плюс, но и то на минимальном уровне, отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор РАН Александр Широв.

В лидерах по росту реальных доходов Москва, Московская область, Свердловская область, ряд регионов Дальнего Востока (Сахалинская и Магаданская области, Забайкалье и Камчатка). В аутсайдерах Центральное Нечерноземье: Костромская, Ярославская, Тульская и Ивановская области. К сожалению, негативная динамика доходов сформировалась в Республике Крым и г. Севастополь. Еще один очаг снижения доходов неожиданно сформировался в относительно благополучных регионах российского Черноземья (Белгородская, Воронежская, Орловская, Брянская области). При этом в ряде регионов с достаточно слабой динамикой доходов мы видим высокие показатели промышленного производства и инвестиций в основной капитал.

"Возможно, что мы увидим рост доходов во втором полугодии. Если же этого не произойдет, то это будет сигналом того, существуют определенные проблемы с распределением доходов в пользу населения, на которые придется реагировать мерами налогово-бюджетной политики", - говорит Широв.

При этом совокупный рост ВВП в первом полугодии составил лишь 0,7%. И этот рост обеспечивается только одним фактором - увеличением спроса населения. Несмотря на повышение НДС и сокращение реальных располагаемых доходов, граждане продолжают оказывать экономике наиболее существенную поддержку, указывает Широв, тогда как прямой вклад бизнеса и государства в экономический рост в первом полугодии оказался близким к нулю. Хотя промышленное производство, если верить последним данным Росстата, и растет существенно быстрее ВВП, основной вклад в это (75% в январе-июле) вносят сырьевые производства. Так что зависимость экономики от сырья остается чрезвычайно высокой, указывает экономист.

Набор мер, способных ускорить темпы экономики, постоянно сужается, считает Широв. "Сейчас это практически те непопулярные (в среде экономистов) решения, которые связаны с прямым стимулированием внутреннего спроса, прежде всего потребительского. Речь может идти о прямом росте оплаты труда в бюджетном секторе, денежного довольствия военнослужащих, индексации пенсий, введении необлагаемого минимума по НДФЛ и т.д.", - говорит он.