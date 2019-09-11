Бизнес просит ВС установить срок давности по налоговым преступлениям

11 сентября. FINMARKET.RU - Сейчас готовится постановление пленума Верховного суда, в документе будет объяснено, как применять законодательство об ответственности за налоговые преступления. Деловые объединения предложили Верховному суду свое видение проблемы, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа.просит суд дать в постановлении четкие разъяснения: как исчисляется срок давности по налоговым преступлениям, где граница между налоговым преступлением и правонарушением и неуплатой налогов и хищением, когда действия контрагентов приводят к уголовной ответственности руководителей и должностных лиц предприятий.

Де-факто отмена срока давности по налоговым преступлениям содержалась в первой редакция проекта этого постановления – его обсудили на заседании рабочей группы при Верховном суде в июне. Тогда Верховный суд отложил принятие постановления на осень. Очередное заседание той же рабочей группы состоялось на прошлой неделе, рассказали «Ведомостям» два ее участника, они уверяют, что в новой редакции указания на длящийся характер налоговых преступлений уже нет. Но деловые объединения настаивают, что в постановлении должно быть однозначно сказано: срок давности по налоговым преступлениям исчисляется с даты неуплаты налога.

Бизнес-омбудсмен и деловые объединения заняли единую позицию, поскольку беда одна – угроза свободе предпринимательства, говорит член налогового совета ТПП Вадим Зарипов. Предложения российских и иностранных инвесторов направлены на четкое разграничение преступных и непреступных деяний, чтобы исключить неоправданное расширение сферы уголовного преследования, защитить добросовестных налогоплательщиков от уголовной репрессии, комментирует он.

Представители бизнеса приняли активное участие в обсуждении проекта постановления пленума, поскольку предлагаемые изменения однозначно приведут к ухудшению инвестиционного климата в стране, заявила пресс-служба РСПП. Бизнес, продолжает она, настаивает на четких, совершенно определенных и не ухудшающих текущее положение правил. Несколько деловых объединений выступили с общим мнением: признание налоговых преступлений длящимися необоснованно, пишет РСПП, такое признание открывает возможность возбуждать уголовные дела за неуплату налогов без ограничения срока давности, что не только противоречит мировой практике, но и способно привести к обрушению инвестиционной привлекательности страны: угроза пожизненного уголовного преследования окажет решающее влияние на экономическую активность инвесторов. Каков будет окончательный текст постановления, осветит ли он все необходимые моменты, пока не ясно, тревожится РСПП, но бизнес-сообщество внимательно следит за ситуацией и будет принимать все возможные меры, чтобы не допустить бессрочного уголовного преследования по одному из видов экономических преступлений, пишут "Ведомости".