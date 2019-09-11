При исполнении бюджета 2018 г. найдены нарушения на 426,2 млрд руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Объем нарушений, выявленных Счетной палатой при проверке исполнения бюджета-2018, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 %. Такие данные приводятся в заключениина отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.

По оценкам СП:

объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства РФ при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями составил 73 640,0 млн рублей (2017 год – 107 704,2 млн рублей);

- объем нарушений при осуществлении государственных закупок – 18 713,3 млн рублей (213 069,9 млн рублей);

- неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни – 308 086,6 млн рублей (179 238,6 млн рублей);

- использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата – 9 193,8 млн рублей (32 893,4 млн рублей); объем иных нарушений – 16 460,6 млн рублей (14 243,7 млн рублей).

В результате изменений, внесенных Минфином России в бюджетную отчетность за 2018 год по фактам недостоверности бюджетной отчетности, валюта Баланса исполнения федерального бюджета увеличилась на сумму 75 615,7 млн рублей, или на 0,1 %, при этом нефинансовые активы – на 49 917,4 млн рублей, или на 0,1 %, финансовые активы – на 25 698,3 млн рублей, или на 0,1 %, обязательства – на 26 465,0 млн рублей, или на 0,5 %, указывается в отчете СП.

Такжее в отчете указывается, что в 2018 годубыл исполнен с профицитом впервые с 2011 года

Профицит составил 2,74 трлн руб., что на 602,7 млрд руб. или на 28,2% больше показателя, установленного в Федеральном законе о бюджете. Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП сократилась на 1,8 процентного пункта (до 6,1% ВВП). Последний раз показатель менее 6% был в 2007 году (3,5%).

В 2018 году отмечено самое высокое превышение прогноза поступления доходов за последние 6 лет

Доходы поступили в сумме 19,45 трлн руб., превысив прогнозируемый объем на 506,8 млрд руб. или на 2,7%. Превышение прогноза обусловлено ростом ненефтегазовых доходов (на 306,1 млрд руб.) и нефтегазовых доходов (на 200,7 млрд руб.). Основными факторами, повлиявшими на увеличение поступления доходов, стали: рост цен на углеводородное сырье; повышение курса доллара США по отношению к рублю; увеличение номинального объема ВВП; рост прибыли.

Уровень исполнения расходов бюджета в 2018 году стал самым низким за 10 лет

Расходы исполнены на 95,6% в сумме 16,71 трлн руб. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 778,3 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2017 г. на 30,4%. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений (более 100 млрд руб.) установлен по разделам: «Национальная оборона», «Национальная экономика», «Общегосударственные вопросы». На низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по 13 главным распорядителям средств федерального бюджета и 10 госпрограммам.

Уровень кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП в 2018 году оказался самым низким за 15 лет

Расходы по ФАИП исполнены на 81,8%. Объем неисполнения составил 134,5 млрд руб. Это в 2,1 раза больше, чем в 2017 году. В 2018 г. не введен в эксплуатацию 181 объект или 45,5% общего количества объектов, подлежавших к вводу. Основные причины низкого исполнения: включение в ФАИП объектов, не готовых к началу строительства; некачественная разработка проектной документации; поздние сроки проведения конкурсных процедур; неисполнение обязательств подрядными организациями; отсутствие контроля со стороны госзаказчиков.