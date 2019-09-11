- объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства РФ при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями составил 73 640,0 млн рублей (2017 год – 107 704,2 млн рублей);
- - объем нарушений при осуществлении государственных закупок – 18 713,3 млн рублей (213 069,9 млн рублей);
- - неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни – 308 086,6 млн рублей (179 238,6 млн рублей);
- - использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата – 9 193,8 млн рублей (32 893,4 млн рублей); объем иных нарушений – 16 460,6 млн рублей (14 243,7 млн рублей).
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
11 сентября 2019 года 08:25
При исполнении бюджета 2018 г. найдены нарушения на 426,2 млрд руб.
|0
Артем Геодакян/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - Объем нарушений, выявленных Счетной палатой при проверке исполнения бюджета-2018, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1 %. Такие данные приводятся в заключении СП РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства. По оценкам СП: -
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.