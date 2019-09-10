В мире рост фиктивных ПИИ опережает по темпам реальные

10 сентября. FINMARKET.RU - Собрав данные ОЭСР и МВФ, авторы доклада, "Рост фиктивных инвестиций", подготовленном экспертами МВФ и Копенгагенского университет составили, как они утверждают, "мировую карту двусторонних инвестиционных отношений, отделив фиктивныеот реальных". Выяснилось, что на долю первых приходится около 38% всех ПИИ, или $15 трлн почти из $40 трлн. А из этих $15 трлн более 85% "вкладывается" в 10 юрисдикций: Люксембург и Нидерланды (на них приходится почти половина фиктивных ПИИ), Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, острова Кайман, Швейцария, Ирландия и Маврикий, пишут "Ведомости".

Несмотря на внедрение плана по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS) и автоматический обмен налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS), фиктивные ПИИ продолжают расти, опережая по темпам роста реальные, говорится в докладе. Менее чем за десятилетие после мирового финансового кризиса их доля выросла с 31% в 2009 г. до 38% в 2017 г. Фиктивный капитал подпитывает ускоренный рост ПИИ, которые после кризиса росли быстрее мирового ВВП, тогда как трансграничные портфельные и прочие инвестиции – нет.

Хотя основная часть фиктивных ПИИ связана с небольшой группой стран, этот феномен характерен для всех экономик. "Многие страны вкладывают большие суммы в зарубежные компании-пустышки и получают от них значительные инвестиции, в среднем по всем странам – более 25% всех ПИИ", – говорится в докладе.

ОЭСР надеется к концу 2020 г. договориться, как облагать налогом международные технологические компании и операции с нематериальными активами, в том числе цифровыми.

Россия уже несколько лет борется с подобными схемами, пишут "Вдомости". В 2015 г. в Налоговом кодексе появилась концепция бенефициарного собственника. С тех пор при выплате дохода за границу компании не могут пользоваться пониженными ставками налоговых соглашений между странами, если получатель денег – промежуточная компания, которая не может ими распоряжаться.