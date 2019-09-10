Систему быстрых платежей доработают на возврат денег

10 сентября. FINMARKET.RU - В настоящее время оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) тестирует несколько крупных магазинов ("М.видео-Эльдорадо", Wildberries, "Детский мир", "220 вольт", re:Store и др.), однако пока с помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара.

Оплатить покупки с помощьюможно будет, отсканировав QR-код торговой точки через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму - и его банк спишет со счета деньги и переведет на счет магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму не придется вбивать вручную, пишут "Ведомости"

Однако сейчас конфигурация СБП не позволяет отменять операции и, соответственно, автоматически делать возврат средств, рассказывает работающий с СБП банкир. "Действительно, пока через СБП механизм возмещения средств за возвращенные товары не предусмотрен", - признает технический директор "Золотой короны" Андрей Надточий. Однако он не считает это серьезной проблемой: магазины могут совершить возврат другими способами, а в перспективе - перечислять деньги как отдельную операцию (пока в СБП компании не могут отправлять платежи физлицам).

По картам же возможен автоматический возврат средств, поскольку информация об операции хранится в процессинге обслуживающего торговую точку банка и при операции возврата он просто отменяет транзакцию.

ЦБ установил максимальные тарифы, которые обслуживающий торговую точку банк с 1 октября сможет с нее брать за проведение операции через СБП. Сейчас бизнес жалуется на слишком высокие для него комиссии за прием карт, от 1% до 3% (для магазинов с большими оборотами комиссии начинаются от 0,5%). Тариф зависит от типа предприятия и взимается в виде процента от суммы платежа:

По сути, оплата через СБП - это перевод со счета клиента на счет продавца, а вернуть деньги можно обратным переводом - для этого СБП не требуется. В СБП не предусмотрен автоматический возврат, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов, но его банк перечисляет деньги иными способами, для этого компании достаточно запросить это через письмо в интернет- или мобильном банке.

Отсутствие функции возврата средств покупателям будет затруднять работу с СБП, считает вице-президент ВТБ Алексей Киричек, кроме того, потребуются дополнительные затраты на реализацию этой опции иными способами. ВТБ планирует предложить участникам процесса возврат денег с помощью перевода на карту клиента, рассказывает он, решение вопроса позволит быстрее расширить использование СБП.

Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК; операционный центр СБП) обещают, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится. Изменений нормативных актов не потребуется, добавляет представитель регулятора.