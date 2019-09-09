Большинство россиян не хотели бы сейчас тратить деньги

9 сентября. FINMARKET.RU - Индекс потребительского доверия (показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок.) россиян стал максимальным за этот год и достиг 39 пунктов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам мониторингового исследования о накоплениях россиян и ожидаемом росте курса доллара.

При этом большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить.

Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%).

(23%). На 4 п.п. увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 г.).

Свободные деньги нужно положить в банк – считает 47% респондентов. Это мнение распространено среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее.

нужно положить в банк – считает 47% респондентов. Это мнение распространено среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее. За вложение свободных финансов в банк высказалось 64% респондентов.

Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г.

В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.

Доля россиян, декларирующих отсутствие сбережений, составила в августе 33% от всех опрошенных, продолжая тенденцию к снижению.

Также каждый десятый хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%), половина из них – в долларах (5%).

За курсом доллара следит 54% наших соотечественников, на постоянной основе это делает каждый седьмой (14%). Периодически следят за курсом доллара преимущественно респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (49%).

Как говорят данные мониторинга ВЦИОМ, россияне прогнозируют постепенное ослабление рубля:

61% респондентов предполагают, что через три месяца среднее значение доллара будет 68 рублей.

46% опрошенных называют стоимость доллара через год – в среднем 73 рубля.

Тем самым по сравнению со значением в день проведения опроса (66 рублей) стоимость доллара предположительно повысится на 7 рублей.