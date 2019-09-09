Большинство россиян не хотели бы сейчас тратить деньги

9 сентября. FINMARKET.RU - Индекс потребительского доверия (показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок.) россиян стал максимальным за этот год и достиг 39 пунктов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам мониторингового исследования о накоплениях россиян и ожидаемом росте курса доллара.
В банк или в банку
- При этом большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить.
- Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%).
- На 4 п.п. увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 г.).
Рубль, доллар....
- Свободные деньги нужно положить в банк – считает 47% респондентов. Это мнение распространено среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее.
- За вложение свободных финансов в банк высказалось 64% респондентов.
- Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г.
Больше половины россиян "приглядывают" за рублем
- В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.
- Доля россиян, декларирующих отсутствие сбережений, составила в августе 33% от всех опрошенных, продолжая тенденцию к снижению.
- Также каждый десятый хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%), половина из них – в долларах (5%).
За курсом доллара следит 54% наших соотечественников, на постоянной основе это делает каждый седьмой (14%). Периодически следят за курсом доллара преимущественно респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (49%).
Как говорят данные мониторинга ВЦИОМ, россияне прогнозируют постепенное ослабление рубля:
- 61% респондентов предполагают, что через три месяца среднее значение доллара будет 68 рублей.
- 46% опрошенных называют стоимость доллара через год – в среднем 73 рубля.
Тем самым по сравнению со значением в день проведения опроса (66 рублей) стоимость доллара предположительно повысится на 7 рублей.
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