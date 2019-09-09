На родительские пособия выделят втрое больше

9 сентября. FINMARKET.RU - Минтруд направил региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчетами распределения субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, пишут "Известия", ознакомившиеся с предварительными расчетами ведомства. Размерв среднем по стране в следующем году составит 12 тыс. рублей — на 7% больше, чем сейчас (11,2 тыс. рублей). Отдельного решения об индексации чиновники не принимали — выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за 2-й квартал предыдущего года. Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей.

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

Документ дает первую публичную оценку стоимости пособий, о введении которых объявил президент Владимир Путин во время "прямой линии" в июне. Сейчас ежемесячные выплаты на первого ребенка получают, где доход не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока малышу не исполнится полтора года. С января круг получателей расширится: пособия будут давать тем, кто получает меньше двух прожиточных минимумов пока ребенок не достигнет трех лет. По оценкам Минтруда, теперь ежемесячные выплаты будут получать около 1 млн семей. В этом году пособия получают порядка 379 тыс.

Расчеты были сделаны на основе данных Росстата и информации региональных властей о прогнозной численности получателей и размерах выплат, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В 2020 году наибольшие суммы ежемесячной выплаты предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тыс. рублей), Чукотки (23,3 тыс. рублей) и Камчатки (21,7 тыс. рублей). Самые маленькие пособия — в Белгородской (8,4 тыс. рублей) и Воронежской (9,2 тыс. рублей) областях и в Татарстане (9,4 тыс. рублей).

Больше всего родителей, которым положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тыс. пособий ежемесячно), Башкортостане (38 тыс.) и Москве (37 тыс.), следует из расчетов Минтруда. 7,4 млрд рублей, или 5% от общей суммы пособий, чиновники оставили в нераспределенном резерве на 2020 год. В последующие годы «про запас» предусмотрено меньше денег — 4,5 млрд в 2020-м (3%) и 6,3 млрд в 2021-м (4%). Если в каком-либо регионе не хватит уже выделенных средств на пособия, правительство субъекта может обратиться в Минтруд с просьбой о выделении из нераспределенного резерва, пояснили в пресс-службе министерства.

С 2020 года пособие будут получать около 70% российских семей с первенцем до трех лет, оценил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительствеСергей Рыбальченко. 12 тыс. рублей в месяц могут быть существенным подспорьем и снизить риск бедности, заметил он. Однако справедливее и удобнее было бы отменить критерии нуждаемости и платить пособие всем семьям, считает он.