ЦБ РФ поспорил с Минэкономразвития о темпах замедления потребкредитования

6 сентября. FINMARKET.RU - Прогноз Минэкономразвития по инфляции в 3% на 2020 год исходит из замедления роста потребкредитования в 2020 году до 4%, что является нереалистичным, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя расхождения уи Минэкономразвития в прогнозах по инфляции на 2020 год.

Как сообщалось, Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции на 2020 год до 3% с 3,8% (министерство объяснило это замедлением роста потребкредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году). ЦБ в пятницу сохранил свой прогноз в 4% на 2020 год.

"4% - это нереалистичная, на наш взгляд, динамика потребкредитвования (в 2020 году)", - сказала глава ЦБ.

"Мы оцениваем динамику потребкредитования на уровне 10%. В целом 10-15%, ипотека около 20%, а потребительское кредитование около 10%", - отметила она. В 2019 году ЦБ ожидает рост потребкредитования в интервале 15-20%.

"Они (темпы роста) снизятся под влиянием, прежде всего, наших макропруденциальных мер, которые принимаются с таким расчетом, чтобы обеспечить плавное снижение темпов прироста потребкредитования. Мы не видим такой возможности, что рост (потребкредитования) снизится до 4%", - подчеркнула Набиуллина.

Она также добавила, что ЦБпока не видит необходимости в дополнительных мерах по охлаждению потребительского кредитования, применит такие меры в случае надобности.

"Мы рассчитываем, что коэффициент долговой нагрузки - это будет более существенная мера. Мы будем отслеживать, как этот коэффициент будет работать. Пока не видим необходимости применять дополнительные меры. Если они понадобятся, мы их применим", - сказала Набиуллина.

Комментируя расхождения в прогнозе по инфляции на 2019 год (Минэкономразвития ожидает 3,6-3,8%, ЦБ - 4-4,5%), глава ЦБ отметила, что "когда мы делаем свою оценку на этот год в 4-4,5%, учитываем, что по большинству показателей, которые характеризуют устойчивые факторы инфляции - а это не один показатель монетарной инфляции - мы рассматриваем более двадцати видов показателей, которые характеризуют те или иные аспекты поведения инфляции, то, по нашим оценкам по большинству показателей, сейчас уровень инфляционного давления соответствует где-то уровню около 4%".

"Плюс к этому мы оцениваем те факторы, которые могут быть наиболее вероятными до конца года - и проинфляционные, и дезинфляционные, и, на наш взгляд, они сейчас сбалансированы, поэтому мы делаем такой прогноз", - прокомментировала она ожидания ЦБ по инфляции на 2019 год.