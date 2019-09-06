ЦБ снизил на этот год прогноз по инфляции и по темпам роста ВВП

6 сентября. FINMARKET.RU - Банк России с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала т.г., снизил на этот годтемпа приростас 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. Как говорится в сообщении Центробанка, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. В июле продолжился годовой рост промпроизводства, однако опережающие индикаторы за июль-август указывают на возможность ухудшения ситуации в промышленности. В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли. Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.

В 1-м полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством нацпроектов. Увеличение госрасходов, включая расходы инвестиционного характера, во второй половине 2019 года окажет поддержку экономическому росту.

Центробанк, говорится в сообщении, также пересмотрел вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики темпы роста российской экономики в 2020-2021 годах. Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов, отмечает регулятор.

Банк России также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5% с учетом фактической динамики инфляции, говорится в сообщенииРФ.

Как отмечает Центробанк, замедление инфляции продолжается. Годовой темп прироста потребительских цен в августе снизился до 4,3% (с 4,6% в июле 2019 года). Годовая базоваяпо итогам августа также снизилась и составила 4,3% после 4,5% в июле. Большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4%.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса, отмечает регулятор. Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая. В замедлении годовой инфляции также проявляется эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива.

В августе инфляционные ожидания населения несколько снизились, но при этом остаются на повышенном уровне, говорится в сообщении ЦБ. Ценовые ожидания предприятий демонстрировали смешанную динамику в условиях произошедшего в августе ослабления рубля. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем.

В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.