Повысят ли пенсионный возраст до 70 лет

6 сентября. FINMARKET.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет, пишет "Независимая газета".

"Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста", - рассказал Валерий Рашкин "НГ". По его мнению, одним из признаков проводимой чиновниками подготовки можно считать, например, недавнее заявление правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин – до 78,5 года, у мужчин – до 68,5 года.

По словам Рашкина, судя по всему, в правительстве поняли, что предварительные итоги пенсионной реформы печальны. Та черная дыра, которая, как полагают чиновники, есть в Пенсионном фонде, не закрыта, перечисления из бюджета продолжаются, анализа, почему это происходит, не делается, и даже задача повысить на 1 тыс. руб., похоже, вызывает сложности, перечисляет доводы Рашкин.

Как пояснил "НГ" замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, "пока рано судить об итогах пенсионной реформы, она только началась". "Единственный итог, о котором мы точно можем судить, это о повышении пенсии неработающим пенсионерам. Без реформы пенсии были бы проиндексированы на 4,3%, а с реформой они проиндексированы на 7%. Поэтому соответственно мы получили дополнительную индексацию для неработающих пенсионеров около 3%. И более того, это произошло с 1 января, а не в феврале, как обычно у нас проводятся индексации. Поэтому это пока единственный четкий факт, о котором мы можем говорить", – пояснил эксперт.

Назаров уточнил, что ему ничего не известно о какой-либо подготовке нового повышения пенсионного возраста. "Я более чем уверен, что до 2028 года обсуждать это в органах государственной власти в принципе бессмысленно, – сказал он. - Да и после 2028 года никакой спешки в дальнейшем изменении пенсионного возраста не будет".

Минтруд и Пенсионный фонд России воздержались от комментариев по этой теме, пишет "НГ".