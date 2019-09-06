Перенос мобильных номеров постоянно растет

6 сентября. FINMARKET.RU - В России с момента отмены мобильного рабства число заявок наномеров постоянно растет. Только за 8 месяцев 2019 года число достигло отметки в 7,39 млн, что больше, чем за весь 2018 год, рассказали "Российской газете" в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС) - подведомственный Россвязи оператор базы данных перенесенных абонентских номеров.

Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор от абонентов поступило 27,4 млн заявок на переход к другому мобильному оператору с сохранением своего. Спрос на услугу растет каждый год. Если в 2016 г. было подано 3,9 млн заявок, то в 2018 г. уже около 7,2 млн.

Как полагают эксперты, абоненты "мигрируют" по двум причинам. Одни уходят из-за того, что недовольны качеством обслуживания и тарифной политикой "родного" оператора.

Других соблазняют промоакции конкурентов. По словам гендиректор TelecomDaily Дениса Кускова, новых абонентов уже практически нет. "Борьба между операторами идет за тех же самых людей, поэтому они постоянно предлагают какие-то новые интересные условия", - отмечает эксперт.

Он считает, что абоненты будут продолжать "бегать" от оператора к оператору, пока те не прекратят жонглировать тарифными планами. "В Европе у каждой компании есть три-четыре тарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем потребляемых услуг. У наших операторов десятки действующих тарифных планов, и они меняются по три раза в год", - объясняет Д.Кусков.

Данные ЦНИИС подтверждают его тезисы. Там отмечают, что пики популярности услуги по переносу номера частично совпадают с проведением акций, связанных с изменением тарифной политики действующих операторов связи.

Самые непостоянные абоненты в Центральном федеральном округе. На него в 2018 году пришлось 40,44% общего количества поданных обращений на перенос номеров. Меньше всего их пришло из Северо-Кавказского федерального округа - 1,24%. По количеству успешно перенесенных номеров лидируют Москва и Московская область (около 29%). В целом же реально перенесенных номеров вдвое меньше количества поданных заявок.