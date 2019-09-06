На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей

6 сентября. FINMARKET.RU - В Россииэлектроэнергетики может стоить потребителям почти 2,4 трлн рублей. "Совет рынка" посчитал доступный инвестиционный ресурс на энергорынке, который может быть направлен на новые программы развития энергетики: 2 трлн 397 млрд руб. в 2021-2035 гг., а до 2050 г. - 11 трлн 131 млрд руб. в ценах 2021 г. Об этом говорится в письме регулятора к совещанию о развитии возобновляемой энергетики у вице-премьера Дмитрия Козака 3 сентября, пишут "Ведомости"

Речь идет о деньгах, высвобождающихся после окончания программы строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей в течение 15 лет). С учетом доходности потребители заплатят за нее около 3 трлн руб. Пик платежей наступит в 2021 г., последние выплаты должны быть в 2026 г.

Но после окончания программы правительство хочет сохранить высокие платежи, направляя их на другие механизмы развития энергетики. В 2019 г. принята программа модернизации ТЭС: к 2031 г. обновят 41 ГВт мощностей за 1,9 трлн руб. Регулятор посчитал, сколько остается на другие программы, чтобы рост платежей не превысил инфляцию.

По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС. К 2050 г. эти программы могут подорожать до 2997 млрд руб.

Сколько остается на строительство станций на возобновляемых источниках, в материалах "Совета рынка" не сказано. Минэнерго предлагало ограничить программу развития ВИЭ 400 млрд руб. (без учета доходности генерирующих компаний).

Как сказал представитель Минэнерго, стоимость программ поддержки энергетики будет дополнительно уточняться.

По мнению представителя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, удержать платежи в пределах инфляции можно, если в 2025-2035 гг. направить на ВИЭ до 700 млрд руб. Но определять инвестиции в ВИЭ по остаточному принципу неправильно, это направление должно быть в приоритете, считает он: "Без масштабных инвестиций в ВИЭ российская энергетика так и останется одной из самых углеродоемких, от чего рано или поздно пострадает конкурентоспособность российских товаров и услуг".