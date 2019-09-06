Банки сократили лимиты по кредиткам

6 сентября. FINMARKET.RU - В России сокращаютсяпо кредитным картам, но их число растет. Так, во II квартале количество "пластика" с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% - до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и "Эквифакса", пишут "Известия"

Подобная динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения, полагают опрошенные газетой эксперты. По словам главного экономиста консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгения Надоршина, финансовые организации не видят оснований расширять лимиты по кредитным картам. Динамика по сокращению одобренных сумм на фоне увеличения выдачи "пластика" с заемными средствами показывает, что есть основания подозревать возможное начало кризиса на рынке потребительского карточного кредитования, заключил Е.Надоршин.

Как отмечает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин, кризисные явления видны в основном у небольших финансовых организаций, которые имеют ограниченные ресурсы. Крупные структуры могут позволить себе инвестировать в совершенствование оценки заемщиков и расширение альтернативных источников данных. Банки внедряют высокотехнологичные модели онлайн-принятия решений и оценивают даже поведение заемщика, пояснил эксперт.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" не ответили на вопрос, фиксирует ли регулятор вероятность реализации кризисного сценария на рынке кредитных карт.

В опрошенных "Известиями" банках из топ-30 заверили, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, в том числе по картам, поэтому никаких кризисных явлений они не наблюдают. При этом в банках рассказали, что их клиенты в среднем вырабатывают 30-40% предоставленных им средств, однако бывают и факторы сезонности, например, в пиковые периоды - летом и зимой.

С 1 октября получить займ в том числе по карте станет сложнее. Вступит в силу требование о расчете показателя долговой нагрузки индивидуально для каждого нового заемщика. Регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Рост этих коэффициентов означает, что банку для обеспечения выдаваемых займов потребуется больше резервов, чем раньше. Это сделает выдачу ссуд закредитованным гражданам более рискованной для финансовых организаций.