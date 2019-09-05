В августе дефляция составила 0,2%

В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат

5 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2019 года в России потребительские цены снизились на 0,2% после роста на 0,2% в июле и нулевой инфляции в июне, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,4%.

В августе 2018 года была зафиксирована нулевая инфляция, в январе-августе - 2,4%.

Последний раз Росстат фиксировал месячную дефляцию в сентябре 2017 года.

2019 года стал 9-м месяцем в современной истории статнаблюдений (с 1991 года), когда Росстат зафиксировал снижение потребительских цен.

Август в РФ традиционно месяц с самой низкой инфляцией или даже дефляцией из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,9%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%. Цены на услуги также повысились на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле.

в августе совпала с прогнозами аналитиков, которые ожидали снижения потребительских цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год продолжил снижаться - уже до 4% (с 4,1% по опросу месяц назад и 4,3% по опросу 2 месяца назад), оставшись неизменным на 2020 год - 3,9%.

Минэкономразвития в августе радикально понизило прогнозы по инфляции - до 3,8% с 4,3% на 2019 год и сразу до 3% с 3,8% в 2020 году. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%, на 2020 год - 4%.

В августе в 63-х субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,8%. В наибольшей степени, в Тверской области - на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области - на 0,7%. Основная причина - снижение цен на продовольственные товары.

Одновременно в 9 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный в Хабаровском крае - 0,4%, в связи с повышением тарифов на услуги на 0,6%.

В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,6% (с начала года - рост цен на 2,7% и 2,4% соответственно).

В августе сезонное удешевление плодоовощной продукции (на 10,1%) оказало значительное влияние на динамику цен на продтовары. Цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель - на 22,4%, морковь - на 22,2%, лук репчатый - на 20,7%, свеклу - на 16,7%, виноград - на 16,0%, огурцы - на 12,1%. Вместе с тем увеличение цен на апельсины составило 2,8%, на чеснок - 1,8%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,3-0,5% стали дешевле свинина бескостная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, крупа гречневая, кофе, какао, вино игристое и пиво отечественное.

Рост цен на яйца куриные отмечен в 72-х субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 20 субъектах цены на них увеличились более, чем на 10,0%. В республиках Тыва и Калмыкия, Калининградской области - на 18,0-18,8%. Одновременно, в 9 субъектах Российской Федерации зафиксировано снижение цен на них, в том числе в Костромской области - 3,6%, Магаданской области - 3,4%, Еврейской автономной области - 1,7%.

Пшено подорожало на 3,0%, куры охлажденные и мороженые, рыба мороженая неразделанная, рис шлифованный, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 1,0-1,2%, говядина, окорочка куриные, консервы мясные для детского питания, рыба живая и охлажденная, мороженая разделанная (кроме лососевых пород), икра лососевых рыб отечественная, сыр, йогурт, соки фруктовые - на 0,7-0,9%.

Авиаперелеты экономическим классом стали дороже на 3,8%, проезд в купейных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования - на 3,1% и 1,9% соответственно.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,4-0,7% подорожали услуги стоматолога, парикмахерских, бань и душевых, проводного вещания, аренды индивидуального банковского сейфа, ксерокопирования документа, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, замена элементов питания в наручных часах.

В сфере зарубежного туризма на 1,9% подешевели туры на отдых в Испанию, на 1,3% - в Грецию, на 0,5% - в Таиланд. Одновременно на 2,5% выросли в цене экскурсионные поездки во Францию, на 2,4% - в Германию, на 0,8% - по городам Европы на автобусе, на 0,5% - в Финляндию.

Кроме того, на 1,3% снизилась стоимость проживания в гостинице, на 0,4% - путевок в дома отдыха, пансионаты на территории России, на 0,3% - абонентская плата за пакет услуг сотовой связи.