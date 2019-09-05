Подход к регулированию тайны связи хотят подкорректировать

5 сентября. FINMARKET.RU - В России хотят изменить подход к регулированию тайны связи. Такойразработало Минэкономразвития. В результате некоторые частные сведения могут стать доступны третьим лицам, пишет "Российская газета"

Однако операторы связи обещают, что пользователям это не навредит, а вот с мошенниками позволит бороться гораздо эффективнее.

Согласно предлагаемым поправкам в закон "О связи", тайной связи не будет считаться то, что не относится к содержанию сообщений или телефонных переговоров.

Из текста самого законопроекта следует, что речь может идти, например, о дате и времени оказания услуги связи, продолжительности телефонных переговоров, абонентских номерах, уникальных кодах идентификации абонентов - всех тех сведениях, которые известны оператору "в связи с исполнением договора об оказании и в иных случаях". Если законопроект примут, операторы смогут делиться этими сведениями, и это не будет считаться нарушением тайны связи.

Когда абонент совершает звонок, по сети связи передаются данные IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - уникальный номер сим-карты или IMEI (International Mobile Equipment Identity), то есть уникальный номер абонентского устройства. Это чисто технические сведения, которые никак не разглашают содержание разговора. Однако судебная практика действительно пошла по такому пути, что сейчас эти данные считаются тайной связи. В то же время смена номера IMSI или IMEI может потенциально свидетельствовать о мошеннических действиях, пояснил "РГ" представитель "МегаФона".

Если поправки будут приняты и операторам разрешат обрабатывать технические данные, операторы для борьбы с мошенниками смогут передавать банкам и правоохранителям техническую информацию о звонках и сообщениях, не опасаясь нарушить тайну связи.

Как считает заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, смягчение регулирования тайны связи также будет способствовать развитию новых цифровых услуг и сервисов, повышению их качества, развитию искусственного интеллекта на базе анализа технологических данных.

Законопроект также уточняет положения, касающиеся получения сведений, составляющих тайну связи, на основании судебного решения. Законопроект для выработки единообразного подхода предусматривает, что передача указанной информации третьим лицам, включая органы госвласти, осуществляется только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения сведений в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством.