В России появится новая услуга - машина по подписке

5 сентября. FINMARKET.RU - Ближайшее будущее обещает перемены в подходе автомобилистов к владению автомобилем. В эпоху Uber и каршеринга многие ожидают от поколения миллениалов (родившиеся в 1979–2000 годах) едва ли не тотального отказа от собственных машин в пользу новых транспортных сервисов. Ведущие мировые автопроизводители отдают себе в этом отчет и стремятся играть на опережение, пишут "Известия".

"Последний тренд — это превращение автомобиля из товара в услугу. Абсолютно бессмысленно это пытаться опровергать, это мировой тренд. Для примера, парк автомобилей каршеринга в Москве приблизился к 20 тыс. машин — это рекорд, если только Токио опережает. При правильном подходе можно быстро поменять поведение потребителей и подстроиться под их ожидания, соответственно получить впечатляющий результат. Собственно этот тренд сподвигнул нас задуматься о том, где наше будущее, и предложить эту услугу", — рассказал управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

В чем же суть новой услуги? Как в аренде и каршеринге (поминутная аренда) здесь клиент лишен права собственности, а вместе с ним и таких обременительных обязанностей, как регулярное техническое обслуживание авто, перманентный ремонт, оплата страховок (ОСАГО и каско) и налогов за. Не нужно ездить в ГИБДД для регистрационных действий, нет необходимости менять покрышки с летних на зимние и где-то их складировать — всё это выполнит компания самостоятельно. В случае аренды и в большей степени каршеринга пользователь существенно ограничен регионом использования транспортного средства,же обещает лишить автомобилиста этих неудобств.

Всё, что требуется от клиента, — лишь определиться с тарифом и выбрать модель. В компании Hyundai предлагают сразу несколько своих машин. Подписка будет осуществляться через мобильное приложение. Далее автокомпания самостоятельно через банки-партнеры и дружественные страховые компании проверяет клиента. По ожиданиям корейского автопроизводителя только 70% потенциальных клиентов смогут воспользоваться новой услугой, заявки остальных будут отклонены, и не последнюю роль здесь сыграют данные по авариям, которые хранят страховщики. После привязки карты к аккаунту, нужно будет съездить за машиной в ближайший автосалон или заказать доставку до дома у дилера. Штрафы и бензин клиент оплачивает самостоятельно, пишут "Известия".