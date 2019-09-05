Чиновники хотят знать, что граждане смотрят в сети

5 сентября. FINMARKET.RU - Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, пишут "Ведомости". По словам источников издания в ведомствах, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями – как телевизионными холдингами, которые все чаще распространяют свои сериалы и шоу в сети, так и с интернет-площадками.

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники "Ведомостей". В качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.

На ТВ как сами каналы, так и рекламодатели давно договорились пользоваться данными аналитической компании Mediascope (с 2016 г. контролируется государственным ВЦИОМом). Эта компания также считает пользователей рунета и аудиторию крупнейших площадок. Но при размещении баннеров и роликов в сети рекламодатели вынуждены чаще всего пользоваться данными самих площадок или специальных интернет-счетчиков, прежде всего счетчиками "Яндекса" и Google. Онлайн-площадки неохотно публикуют детальную информацию о своих пользователях, поскольку такие данные позволяют лучше таргетировать рекламу по интересам пользователей, их месту жительства, доходу и проч. Чем больше у онлайн-площадки собственных данных о потенциальном покупателе товара, тем дороже продавец этого товара готов заплатить за контакт с ним. Интернет-компании неохотно предоставляют третьим лицам доступ к данным еще и потому, что опасаются утечек персональной информации и недобросовестного ее использования.

Чиновников такая разрозненная информация об интернет-аудитории не устраивает. Госсистема интернет-учета предназначена прежде всего для учета показов российского профессионального видеоконтента, т. е. в первую очередь сериалов и шоу отечественных телеканалов, сообщили несколько собеседников "Ведомостей". Одновременно Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесет проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов. Обсуждение этих двух проектов и концепции интернет-учета происходит параллельно, следует из ответов собеседников "Ведомостей". Впрочем,единый счетчик должен не ограничиваться видео, а устанавливаться на любой сайт, который зарабатывает на рекламе или продаже контента.

Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика – мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Наконец, сбор данных по интернет-аудитории призван решить управленческие задачи самого государства, которое хочет четко понимать, какой контент смотрят ее граждане в сети, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение и т. д., знают собеседники "Ведомостей".