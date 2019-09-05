- Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в банковской сфере - почти 50 000 рублей, и это на 39,9% больше, чем при полном рабочем дне.
- В автомобильном бизнесе при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 49 000 рублей, что на 4,8% больше оплаты стандартного 8-часового режима.
- В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования, зарплата при неполном рабочем дне ниже.
- Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (чуть больше 15 000 рублей), маркетологам (около 18 000 рублей) и домашнему персоналу (19 000 рублей).
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах - ЦБ РФ
Бангкок стал самым популярным городом у иностранных туристов, но больше всего денег они тратят в Дубае - исследование
05 сентября 2019 года 10:22
Где платят привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне
|0
Дмитрий Рогулин/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Самые привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне предлагают работодатели в автомобильной и банковской сферах - около 50 000 рублей в месяц. С 2018 года зарплаты при таком графике работы больше всего выросли в Самаре, Казани и Москве - на 17%, 10% и 9% соответственно, выяснили аналитики "Авито Работа". Многие работодатели в вакансиях отмечают возможность сокращенного графика работы, но при этом указывают максимальную зарплату для кандидатов, согласных на больший объём работы. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться. Кроме того, зарплаты во многих профессиональных группах зависят от продаж и количества выполненных задач. Наконец, работодатели могут искать редкого и востребованного специалиста, поэтому готовы предлагать дополнительные мотивационные преимущества в виде сокращенного графика и повышенной зарплаты", - отмечают аналитики "Авито Работа" в своем исследовании. По их подсчетам, в среднем по России зарплата при неполном рабочем дне на данный момент составляет чуть больше 26 000 рублей. Однако показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.
.
Ключевые слова: РФ, зарплата, исследование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.