Где платят привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне

5 сентября. FINMARKET.RU - Самые привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне предлагают работодатели в автомобильной и банковской сферах - около 50 000 рублей в месяц. С 2018 года зарплаты при таком графике работы больше всего выросли в Самаре, Казани и Москве - на 17%, 10% и 9% соответственно, выяснили аналитики "Авито Работа".

Многие работодатели в вакансиях отмечают возможность сокращенного графика работы, но при этом указывают максимальную зарплату для кандидатов, согласных на больший объём работы. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться. Кроме того, зарплаты во многих профессиональных группах зависят от продаж и количества выполненных задач. Наконец, работодатели могут искать редкого и востребованного специалиста, поэтому готовы предлагать дополнительные мотивационные преимущества в виде сокращенного графика и повышенной зарплаты", - отмечают аналитики "Авито Работа" в своем исследовании.

По их подсчетам, в среднем по Россиипри неполном рабочем дне на данный момент составляет чуть больше 26 000 рублей. Однако показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.

Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в банковской сфере - почти 50 000 рублей, и это на 39,9% больше, чем при полном рабочем дне.

В автомобильном бизнесе при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 49 000 рублей, что на 4,8% больше оплаты стандартного 8-часового режима.

В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования, зарплата при неполном рабочем дне ниже.

Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (чуть больше 15 000 рублей), маркетологам (около 18 000 рублей) и домашнему персоналу (19 000 рублей).

Москва остается лидером зарплат по всем группам профессий, в столице в среднем работодатели предлагают 42 000 рублей в вакансиях с неполным рабочим графиком. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в подобных предложениях чуть больше 30 тысяч рублей, а в Казани - немногим меньше 28 000 в месяц. Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти - они недотягивают до 21 000 рублей, отмечают в "Авито Работа".

При этом, лидером по динамике роста зарплат в вакансиях с неполным днем становится Самара. По сравнению с 2018 годом в этом городе зафиксирован самый значительный рост: в 2019 году работодатели готовы предлагать зарплату на 17% больше. Также увеличились размеры оплат в Казани (на 10%) и в Москве (на 9%). Они незначительно упали (от 1% до 5%) в пяти из крупнейших городов - в Тюмени, Волгограде, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.