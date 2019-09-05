Паспорта защитят от подделки электронной подписью

5 сентября. FINMARKET.RU - Вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи проработать варианты использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) в цифровом удостоверении личности человека – электронном паспорте, сообщают "Ведомости", ссылаясь на свои источники.

Электроннаягарантирует документ от подделки в отличие от подписи на бумажном документе, объяснил представитель Акимова. Предстоит определить удостоверяющие центры, которые будут выпускать электронную подпись, источники финансирования, и модернизировать существующую инфраструктуру, чтобы центры по выдаче паспортов были по всей территории России, сказал он.

Концепцию перехода на электронные паспорта Акимов одобрил в июле. По ней у россиян может появиться две версии паспорта – на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Мобильное приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты, объясняли "Ведомостям" знакомые участников совещания. Концепцию, по их словам, разрабатывали подведомственный Минкомсвязи НИИ "Восход" и Гознак. Программное обеспечение и чипы будут полностью российскими, говорил ранее Акимов. Выдачу бумажных паспортов правительство планирует прекратить в 2022 г.

Электронные подписи нужны людям, например, для взаимодействия с налоговой службой – чтобы распоряжаться переплаченными налогами или для получения налогового вычета, если при подаче заявления не был указан счет, на который его следует перевести, – но ее использует пока небольшая часть населения, говорит директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG Сергей Вихарев.

Массовый выпуск КЭП, связанных с электронным паспортом, позволит создать многофункциональную доверенную среду в масштабах страны, полагает Вихарев, можно будет полностью перейти на удаленное получение госуслуг (от смены адреса регистрации до получения документов на недвижимость), а также упростить получение коммерческих услуг – банковских, телекоммуникационных, электронного нотариата, телемедицины, дистанционного образования, рассуждает он.

Сейчас рано говорить, как это повлияет на уже меняющиеся условия деятельности удостоверяющих центров, говорят опрошенные "Ведомостями" участники рынка. Пока есть много вопросов и мало технических деталей, отмечают они.