Расплачиваться за товары в магазинах будем по изображению лица

5 сентября. FINMARKET.RU - "Ростелеком" в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники, близкие к участникам проекта. Представитель "Ростелекома" это подтвердил. "Ростелеком" – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков. Согласно закону прием биометрии для подавляющего большинства из них обязателен. С помощью ЕБС россияне могут дистанционно открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты. Однако лишь единицы банков оказывают услуги тем, кто обращается к ним дистанционно через ЕБС, а в саму систему за год удалось собрать лишь 20 000 записей, сообщал ЦБ.

Прототип решения для оплаты лицом "Ростелеком" с "Русским стандартом" хотят представить в октябре 2019 г. на форуме финансовых технологий Finopolis, указывает представитель "Ростелекома". В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине, говорит источник газеты..

На Петербургском международном экономическом форуме "Русский стандарт" демонстрировал возможность оплаты кофе в кофемашине по QR-коду – с помощью Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой является ЦБ. В этот раз кофемашина будет другой, пообещал собеседник "Ведомостей".

В конце осени решение могут начать распространять на широкий рынок, рассказывает представитель "Ростелекома". Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом – сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу, объясняет он.

Для операций до 1000 руб. будет достаточно идентификации по лицу (т. е. без предъявления карты), продолжает он, для платежей на большие суммы нужно будет ввести проверочный код.

Сейчас использовать данные ЕБС для оплаты лицом нельзя: закон ограничивает перечень услуг, которые можно оказывать с ее помощью, кредитами, переводами и открытием счетов. Законопроект, позволяющий банкам использовать ЕБС для оказания любых услуг, принят в первом чтении, ЦБ ждет, что его примут в осеннюю сессию. При этом правительство в отзыве на проект сочло такое расширение использования ЕБС преждевременным из-за повышенных рисков отмывания денег, пишут "Ведомости"..