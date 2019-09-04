Предложения промо-депозитов стали не так щедры

4 сентября. FINMARKET.RU - С окончанием периода отпусков и стартом нового делового сезонапо традиции начинают привлекать клиентов осенними вкладами с повышенной процентной ставкой. В этом году предложения промо-депозитов не так щедры, да и список кредитных организаций, где они есть, довольно скромен, пишет "Российская газета".

Сезонные предложения отличаются тем, что в рамках таких акций банки готовы принимать деньги под высокие проценты ограниченное время. В первых числах сентября о готовности привлекать средства клиентов в рамках осенних предложений объявили три банка. Речь идет исключительно о рублевых депозитах. В среднем осенние ставки на 0,25-0,9 п. п. больше, чем у стандартных вкладов при вложении на тот же срок.

Лето, которое часто начинается с введения банками промо-вкладов с более выгодными ставками, в 2019 году также не было богато на сезонные предложения, рассказали "Российской газете" в агентстве Marcs (занимается анализом рынков, в том числе банковского). Из топ-14 банков, привлекающих наибольший объем средств населения, в июне промо-вклады ввели только два. Еще шесть банков летом продлили сроки приема средств в сезонные, открытые ранее. В 2018 году кредитные организации из того же списка вводили сезонные предложения чуть более активно: три промо-вклада на начало лета, еще пять - к началу июля.

Наибольшая активность по запуску сезонных депозитов, по свидетельству аналитиков Marcs, наблюдается перед Новым годом. По их мнению, это обусловлено тем, что в конце календарного года граждане охотнее откладывают деньги на депозиты: как раз в это время работники получают 13-ю зарплату, премии. Однако в 2019 году существенно более высокие ставки по "новогодним" вкладам банки, скорее всего, не предложат, полагает Ирина Носова, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

Зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин с ней согласен. "Ожидается, что уже на ближайшем заседании в конце октября ЦБ анонсирует снижение ключевой ставки еще на 25 базисных пунктов. В результате можно ожидать и дальнейшего сокращения ставок по вкладам. В том числе сезонным", - уточняет он.