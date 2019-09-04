Органические продукты с 2020 года могут стать еще дороже

4 сентября. FINMARKET.RU - Со следующего года органические, которые и так на треть дороже обычных, могут вырасти в цене еще на несколько процентов. Отечественным производителям, уже прошедшим международную сертификацию, придется получить сертификат и по российским стандартам, рассказали в Союзе органического земледелия. В результате отечественным продуктам конкурировать с зарубежными будет сложнее, пишет "Российская газета"

Закон об органической продукции начнет действовать с 1 января 2020 года. В России будет признаваться только межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". "После вступления в силу федерального закона производители, переработчики и дистрибуторы рискуют оказаться вне российского нормативно-правового поля", - говорится в письме, которое представители российских производителей "органики" направили в Минсельхоз России.

Российский сертификат стоит от 150 тысяч рублей на одно хозяйство, а подтверждать его нужно ежегодно. Значит, эти расходы заложат в стоимость продукции. Процесс затронет около 50 российских компаний с международными сертификатами. "Союз органического земледелия считает, что непризнание международных стандартов - это искусственно созданный барьер, который приведет к ограничению создаваемого рынка", - поясняет председатель правления объединения Сергей Коршунов.

Зарубежные поставщики "органики" также должны будут пройти сертификацию по российским стандартам. Сейчас в России 80% органической продукции - импорт. Но для крупных транснациональных корпораций такое дублирование может оказаться даже выгодным. Дополнительные расходы просто растворятся в огромных объемах продукции. А вот для небольших российских предприятий эти издержки на единицу продукции могут быть ощутимы.

Как пишет РГ, расходы на сертификацию можно было бы субсидировать из бюджета. Вводить такую поддержку могут регионы. Пока она действует, например, в Томской области. Но как только в силу вступит новый федеральный закон, несколько предприятий с международными сертификатами этой поддержки лишатся.

Российские производители органической продукции думают об отсрочке вступления закона в силу и предлагают все же признать международную сертификацию.