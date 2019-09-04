Взносы во внебюджетные фонды могут повысить до 31%

4 сентября. FINMARKET.RU -работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%. Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста. Такое предложение подготовила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере, рассказал "Известиям" участник этой группы профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов.

Рекомендацию сформировать рабочую группу, которая проработала бы "возможности целесообразности введения нового вида социального страхования на случай нуждаемости в постоянном постороннем уходе", вице-премьер Татьяна Голикова дала по результатам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось в конце мая 2019 года. "Свои расчеты и обоснования эта рабочая группа должна представить в ноябре", - говорилось в итоговом протоколе мероприятия.

Как считает А.Сафонов, в стране необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания.

"Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать, - пояснил эксперт. - Автоматически возникает вопрос: кто этим должен заниматься?".

В настоящее время, напомнил А.Сафонов, эти функции выполняет соцзащита, а поскольку финансирование идет из источника субъекта Российской Федерации - муниципалитета, говорить об устойчивости и постоянстве этой системы не приходится.

По его словам, сейчас нет достаточного финансирования, чтобы осуществлять полноценную заботу о престарелом человеке, который лишен возможности обслуживать себя. Нормальный уход, говорит эксперт, подразумевает, что за нуждающимся закрепляется специальный работник, который занимается подопечным от и до: одевает, обувает и т.п.

Сейчас проблема решается или за счет детей, которые имеют средства, чтобы нанять помощника своим престарелым родителям, или за счет собственных накоплений пожилых людей, что не является массовым явлением. Однако зачастую эти люди остаются без необходимой помощи, так как дети живут в других городах.

Альтернативой такой ситуации и может стать система социального страхования, когда из заработной платы сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку как минимум стандартный пакет услуг по уходу: трехразовое кормление, мытье, уборку. При этом в зависимости от объема накопленных средств - а у разных людей это будут разные суммы - пакет может быть более широким.

По информации "Известий", изучить целесообразность появления нового вида страхования поручено Минтруду.