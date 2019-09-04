Решение по дифференциации субсидий автопрому примут до конца года

4 сентября. FINMARKET.RU - Решение по дифференциации госсубсидий предприятиям автопрома в зависимости от уровня локализации будет принято до конца этого года, заявил в интервью "Ведомостям" глава МинпромторгаДенис

"Мы как государство честно выполнили все обязательства на обоих этапах промышленной сборки. Мы не были обязаны продлевать этот режим. Но пошли на введение третьего этапа, уже в формате СПИКа, при условии выполнения условий двух предыдущих этапов. Это было сделано с пониманием того, что компании уже вложили средства, создали рабочие места, производственные мощности, развивают технологии. Мы посчитали правильным развивать и дальше такие государственно-частные отношения с определенным условием - чтобы вкладывались дополнительные средства. И кто будет больше вкладывать, тот будет иметь больше преференций. Мне кажется, это логично. Государство на это определенно имеет право", - отметил Д.Мантуров.

Он заверил, что при этом точно не будет каких-то дискриминаций. "Мы уже взяли на себя обязательства в части специнвестконтрактов, а в данном случае речь идет о дополнительных преференциях, поверх СПИКов. Например, это касается участия в программах поддержки спроса: чем выше локализация выпускаемых в стране автомобилей, тем больше субсидий можно будет получить", - добавил министр.

Д.Мантуров также напомнил, что в соответствии с обязательствами перед ВТО РФ не компенсирует таможенные пошлины на ввоз компонентов для автозаводов.

"Более того, смысл соглашений о промсборке, большинство из которых заканчиваются в этом году, как раз в направлении предприятиями экономии от полученных от государства льгот на локализацию. Мы договорились с ВТО, что в 2020 г. завершим все соглашения о промсборке. Фактически те компании, которые добросовестно выполнили соглашения о промсборке, теперь не нуждаются в каких-либо льготах от государства, поскольку их компоненты локализованы и имеют самые привлекательные - рублевые - цены", - заключил глава Минпромторга.