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04 сентября 2019 года 09:30
Решение по дифференциации субсидий автопрому примут до конца года
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Донат Сорокин//ТАСС
4 сентября. FINMARKET.RU - Решение по дифференциации госсубсидий предприятиям автопрома в зависимости от уровня локализации будет принято до конца этого года, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы как государство честно выполнили все обязательства на обоих этапах промышленной сборки. Мы не были обязаны продлевать этот режим. Но пошли на введение третьего этапа, уже в формате СПИКа, при условии выполнения условий двух предыдущих этапов. Это было сделано с пониманием того, что компании уже вложили средства, создали рабочие места, производственные мощности, развивают технологии. Мы посчитали правильным развивать и дальше такие государственно-частные отношения с определенным условием - чтобы вкладывались дополнительные средства. И кто будет больше вкладывать, тот будет иметь больше преференций. Мне кажется, это логично. Государство на это определенно имеет право", - отметил Д.Мантуров. Он заверил, что при этом точно не будет каких-то дискриминаций. "Мы уже взяли на себя обязательства в части специнвестконтрактов, а в данном случае речь идет о дополнительных преференциях, поверх СПИКов. Например, это касается участия в программах поддержки спроса: чем выше локализация выпускаемых в стране автомобилей, тем больше субсидий можно будет получить", - добавил министр. Д.Мантуров также напомнил, что в соответствии с обязательствами перед ВТО РФ не компенсирует таможенные пошлины на ввоз компонентов для автозаводов. "Более того, смысл соглашений о промсборке, большинство из которых заканчиваются в этом году, как раз в направлении предприятиями экономии от полученных от государства льгот на локализацию. Мы договорились с ВТО, что в 2020 г. завершим все соглашения о промсборке. Фактически те компании, которые добросовестно выполнили соглашения о промсборке, теперь не нуждаются в каких-либо льготах от государства, поскольку их компоненты локализованы и имеют самые привлекательные - рублевые - цены", - заключил глава Минпромторга.
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