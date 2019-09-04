Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке

4 сентября. FINMARKET.RU - Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, могут получитьпо налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г., пишут "Ведомости" . Программа будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Экономика Дальнего Востока среди аутсайдеров - по большинству показателей занимает предпоследнее место в стране, признают авторы аналитического обзора InfraOne "Инвестиции в инфраструктуру. Дальний Восток". В развитии инфраструктуры Дальний Восток также отстает от других регионов страны. Индекс ее развития за 2018 г. опустился ниже среднероссийского (5,44 и 5,59 соответственно), оценивают аналитики InfraOne. По их подсчетам, за 2019-2021 гг. в инфраструктуру региона нужно вложить минимум 150-180 млрд руб. (или 5-6% необходимых инвестиций в инфраструктуру всей России). А для развития округу нужно около 350-355 млрд руб. вложений до 2022 г.

Механизмы поддержки инвестиций в инфраструктуру региона уже есть. С 2015 г. бизнес может получить субсидии из федерального бюджета на создание инфраструктуры, необходимой для запуска новых производств на территории Дальнего Востока. За счет этого механизма в инфраструктуру региона было привлечено 234 млрд руб. от 14 компаний, сообщил представитель Минвостокразвития.

Новый механизм предлагает стимулировать инвестиции не с помощью субсидий, а налоговых льгот.

Законопроект готовится к внесению в правительство, говорит представитель Минвостокразвития. Минфин проект поддерживает, говорит его представитель. Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г.

По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам. Как уточняет представитель Минвостокразвития, регионы сами смогут решить, предоставлять ли льготы, по каким налогам и для каких проектов.

Для этого компания и регион должны будут заключить соглашение о строительстве объекта, после его ввода в эксплуатацию регион оценит стоимость объекта (в том числе изучит, не использовались ли материалы и работы по завышенным ценам), объясняет представитель Минфина. Затем компания и регион должны подписать документ, где будут указаны сумма и, по которым недоплачивает компания, уточняет он.