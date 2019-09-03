Россияне переходят на "длинные" депозиты

3 сентября. FINMARKET.RU - Краткосрочные сбережения в рублях становятся всё менее популярными у россиян. Доля краткосрочных вкладов за год снизилась в полтора раза — с 50 до 30%, говорится в обзоре Центробанка, на который ссылаются "Известия". Во 2-м квартале 2018 годана срок от 1 до 6 месяцев составляли более половины всех сбережений граждан (около 11 трлн рублей), а во 2-м квартале 2019-го этот показатель опустился до 30% (около 7 трлн), следует из данных регулятора. Доля депозитов сроком более одного года за этот период увеличилась примерно с 10 до 20%. Больше всего выросли среднесрочные вклады (от 6 до 12 месяцев) — в конце июня их доля превысила 50%.

В регуляторе тенденцию объяснили растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из топ-10 на шесть месяцев деньги можно разместить под 5,3%, а на срок более года — под 6,3%, подсчитали "Известия". Другие причины популяризации долгосрочных вкладов и сигналы этого тренда в ЦБ "Известиям" не прокомментировали, поскольку за неделю до заседания по ключевой ставке началась неделя тишины.

Крупнейшие финансовые организации подтвердили, что популярность долгосрочных депозитов увеличивается — это связано со снижением инфляции и растущим доверием к банковскому сектору. Экономика становится более предсказуемой, но она стабилизировалась на низком уровне, что сопровождается сжатием потребительского спроса, считают эксперты.

В топ-10 российских финансовых организациях средняя ставка по рублевым вкладам до полугода составляет 5,3%, от 6 до 12 месяцев — 6,1%, а по депозитам более года — 6,3%, выяснили "Известия", проанализировав их предложения. В крупнейших российских банках рассказали изданию, что максимальныепо долгосрочным размещениям в зависимости от суммы и условий достигают 7,2%.

Ставки по депозитам становятся более выгодными, когда ситуация в экономике стабильная, отметила начальник управления розничных продуктов Росбанка Анна Тугай. Популярность долгосрочных вкладов также растет в связи с повышением доверия россиян к банковской системе, особенно — к системно-значимым банкам, подчеркнула она. Благодаря мерам ЦБ по санации ненадежных кредитных организаций россияне перестали опасаться оставлять деньги на счетах на долгое время, считает Анна Тугай.