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03 сентября 2019 года 10:33
ПФР предлагает изменить механизм выплаты накопительной пенсии
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Сергей Фадеичев/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии тем, кто получает всю накопленную сумму сразу, а не в виде стандартных ежемесячных выплат. Предложения направлены в Минтруд, а из него - в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и ассоциации негосударственных пенсионных фондов, сообщили "Российской газете" в Минтруде. Согласно действующему порядку, единовременно выплачивается вся сумма накоплений, если ежемесячные выплаты составляют менее 5% от страховой и накопительной пенсий на день назначения. Суть предложения ПФР - установить этот порог на уровне 20% общероссийского прожиточного минимума пенсионера: если пенсионные накопления меньше, то они должны выплачиваться сразу. Сейчас при выходе человека на пенсию сумма его накоплений делится на "период дожития", который ежегодно определяет правительство (на этот год - 252 месяца), и в случаях, когда результат составляет менее 5% обычной пенсии, все накопления выплачиваются разом. Например, при пенсии в 14,1 тыс. руб. порог для ежемесячной накопительной выплаты составляет 705 руб. Если получается меньше, человеку возвращают все накопления (в нашем примере они могут составить до 177 тыс. руб.: 705 умножаем на 252). По новым правилам деньги будут отдавать сразу целиком, если ежемесячная сумма получается меньше 1,8 тыс. руб.(прожиточный минимум пенсионера сейчас - 9,2 тыс.). Это значит, что к моменту назначения пенсии у человека должно быть накоплено от 453 тыс. руб. (цифра может меняться вместе с прожиточным минимумом), иначе выплата накоплений будет единовременной. Как пояснили РГ в ПФР, механизм выплаты пенсионных накоплений, включая существующие виды выплаты, менять не планируется".
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Ключевые слова: Россия, пенсии, накопления, выплаты
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