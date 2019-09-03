ПФР предлагает изменить механизм выплаты накопительной пенсии

3 сентября. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизмнакопительнойтем, кто получает всю накопленную сумму сразу, а не в виде стандартных ежемесячных выплат.

Предложения направлены в Минтруд, а из него - в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и ассоциации негосударственных пенсионных фондов, сообщили "Российской газете" в Минтруде.

Согласно действующему порядку, единовременно выплачивается вся сумма накоплений, если ежемесячные выплаты составляют менее 5% от страховой и накопительной пенсий на день назначения. Суть предложения ПФР - установить этот порог на уровне 20% общероссийского прожиточного минимума пенсионера: если пенсионныеменьше, то они должны выплачиваться сразу.

Сейчас при выходе человека на пенсию сумма его накоплений делится на "период дожития", который ежегодно определяет правительство (на этот год - 252 месяца), и в случаях, когда результат составляет менее 5% обычной пенсии, все накопления выплачиваются разом. Например, при пенсии в 14,1 тыс. руб. порог для ежемесячной накопительной выплаты составляет 705 руб. Если получается меньше, человеку возвращают все накопления (в нашем примере они могут составить до 177 тыс. руб.: 705 умножаем на 252). По новым правилам деньги будут отдавать сразу целиком, если ежемесячная сумма получается меньше 1,8 тыс. руб.(прожиточный минимум пенсионера сейчас - 9,2 тыс.). Это значит, что к моменту назначения пенсии у человека должно быть накоплено от 453 тыс. руб. (цифра может меняться вместе с прожиточным минимумом), иначе выплата накоплений будет единовременной.

Как пояснили РГ в ПФР, механизм выплаты пенсионных накоплений, включая существующие виды выплаты, менять не планируется".