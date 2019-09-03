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03 сентября 2019 года 10:22
Производителям экопродуктов придётся подтверждать их натуральный состав
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Артем Геодакян/ТАСС
3 сентября. FINMARKET.RU - Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками "эко", "био" и "фермерские". Как рассказали "Известиям" в Роскачестве, сейчас в российском законодательстве нет таких терминов. Требований к подобным товарам также пока не существует. А значит, производителю не обязательно предоставлять какую-либо подтверждающую документацию о наличии свойств товара, закрепленных за этими понятиями. Например, нет необходимости гарантировать, что продукция натуральная и была произведена без пестицидов или других химикатов. Ситуация осложняется тем, что технический регламент о маркировке на территории ЕАЭС предусматривает: изготовители должны указать на товарах информацию о признаках пищевой продукции. Более того, они обязаны подтвердить эти свойства, но о каких конкретно документах идет речь, в регламенте не указано. В марте Роскачество обозначило проблему с отсутствием регулирования для условно органической продукции в письме в Роспотребнадзор, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Сейчас организация конкретизировала свои предложения. В частности, она считает правильным следовать принципам, установленным в Евросоюзе. Например, считать наименования "эко", "био" ("bio") идентичными органической продукции, которая произведена без химических компонентов. Также в Роскачестве рассказали "Известиям", что нужно дать определение понятию "фермерский" и ввести требования к этим товарам, а затем и порядок подтверждения производителями такого заявления на маркировке. Изменения относительно маркировок "эко" и "био" надо закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие "фермерский" — отразить в техрегаменте о маркировке, считают в организации. В Минсельхозе признали, что пока использование такой терминологии — лишь маркетинговая уловка. В ведомстве допустили, что в перспективе "био" и "эко" продукты из Европы могут приравнять к органическим товарам. Согласно закону об органической продукции, с 1 января 2020 года уполномоченные Росаккредитацией аттестационные компании (они еще не определены) должны будут сертифицировать производителей. Только после прохождения аттестации компанию внесут в единый реестр, что даст ей право использовать на своих товарах маркировку "органик". Зампред правления ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов поддерживает предложение Роскачества. В отличие от термина "органик" и его производных термины "эко" и "био" пока не определены законодательством и их использование государство не контролирует. Это создает лазейку для недобросовестных игроков, уверен он. Эксперт считает, что если власти уравняют между собой "эко", "био" и "органик", то первые два нужно будет запретить, так как наша страна уже выбрала единый термин для такой продукции — "органик".
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