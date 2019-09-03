Нужно ли государству помочь стагнирующей экономике

3 сентября. FINMARKET.RU -России находится в состоянии стагнации. Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных доходов населения по итогам года до 0,1%. Аналогичная ситуация и с экономическим ростом в целом, прогноз по которому пересмотрен в сторону понижения. Между темпо-прежнему ведет жесткую фискальную и монетарную политику. "Известия" опросили экономистов, чтобы выяснить, пришло ли время немного отпустить вожжи и поддержать экономику на уровне государства.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ в России является одной из самых высоких в мире, если исходить из ее реальных размеров, то есть номинальная ставка минус инфляция. Между тем известно, что низкая реальная ставка разогревает экономический рост, тогда как высокая — сдерживает инфляцию. Инфляция в России постепенно снижается (несмотря на небольшой прошлогодний всплеск), а вот с ростом по-прежнему всё плохо.

отмечает, что "экономика сейчас растет на уровне своего потенциального роста". "В этот год, - по ее словам, - страна входила с нулевым разрывом выпуска. Это значит, что экономика должна расти на 1–1,5%. При более быстром росте будут накапливаться факторы перегрева. Меры фискальной и монетарной политики могут ускорить текущий циклический рост, но у нас проблемы со структурным ростом. То есть вопрос заключается в том, почему у нас потенциальный рост не превышает 1,5%. Здесь нужны меры, которые работают со структурными ограничениями — например, демографическими и инвестиционными. У нас низкий уровень инвестиций не потому, что деньги дорогие. У компаний есть деньги на счетах. Они свои средства не используют, из-за того что есть большой уровень неопределенности."

"Если вы в таких условиях будете смягчать монетарную или бюджетную политику, то у вас будет больше либо отток капитала, либо инфляция. Неопределенность в экономике вы снижением ставки не уберете. Работать это будет при условии, что отсутствие денег и их дороговизна являются препятствием для экономического роста", - отмечает экономист.

считает, что ситуация в России "настолько запущенная, что мы на месте экономического блока тоже бы репу чесали, какую политику вести — начинать ли тратить деньги и т.д. Дело в том, поясняет экономист, что у нас "особый случай". На Западе нет вопросов, как ускорять экономический рост: там проводят "количественное смягчение", то есть, грубо говоря, деньги печатают. "У нас так не получается, потому что экономика слишком маленькая. Любое, даже самое маленькое, денежное "наводнение" сразу вызывает инфляцию. Потому что первая реакция нормальных людей при получении лишних денег — либо иностранные товары покупать, либо валюту. Мы не доросли еще до количественного смягчения", - считает эксперт.

"Если мы хотим ускорения экономического роста и выхода из стагнации доходов, то нужно, помимо мантр о коррупции и инвестиционном климате, вкладываться в инфраструктурные проекты, которые инициирует и финансирует государство. Других вариантов поддержки экономического роста в ближайшей перспективе я не вижу", - отмечает Гринберг.

считает, что "по состоянию дел на сегодня претензии к ЦБ вообще не по адресу: за лето Банк России уже дважды понизил ключевую ставку, и Эльвира Набиуллина говорит открыто о планах понижать стоимость кредитных линий для коммерческих банков и дальше, доведя ее до нейтрального уровня порядка 6,5% годовых". Опустить процент еще ниже в ближайшие годы сложно хотя бы потому, что реальный рост цен по году каждый раз намного выше, чем официозные росстатовские 3,5–4,5%. Если не хотим нового скачка цен, значит, и требовать от ЦБ раздавать банкам деньги еще дешевле бессмысленно, считает аналитик.

А вот по линии правительства и организационно так и не реализованный пока ресурс избытка денег, и ресурс по снятию налогового пресса с бизнеса — просто огромен, указывает Быков. Нацпроекты крайне нужны, элементы "государственной экономики" всегда становятся мощнейшим драйвером. Но без по-настоящему благоприятных условий для частного бизнеса, для всяческого поощрения деловой инициативы все эти закачанные в экономику деньги дадут лишь частичный, а то и временный эффект — и с трудом накопленные страной резервы окажутся во многом потрачены напрасно.

Кроме того, нужно срочно снижать налоги.