3 сентября. FINMARKET.RU - Крупнейшие частныерастут благодаря, с падением доходов населения доля пациентов с полисами ДМС сокращается, пишут "Ведомости".

До кризиса 2014 г. частные клиники получали основной доход от пациентов с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС), рассказывали изданию ранее крупнейшие сети, но после введения санкций против России, девальвации рубля и падения доходов населения рынок ДМС сократился. Частные клиники начали активно выходить на рынок ОМС. Если в 2013 г. коммерческих медицинских организаций в системе ОМС работало 618, или 7% от общего числа, по данным Фонда ОМС, то в 2018 г. – 3013, или более трети.

В медицинских компаниях констатируют снижение доли пациентов с полисами ДМС. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает падение рынка с нехваткой денег у населения: бурный рост медицинского страхового рынка закончился, дальше он если и не будет падать, то рост составит 1–5%. Частным клиникам становится все сложнее конкурировать за "платных" пациентов, говорит Владимир Гераскин из PwC в России, а работа в ОМС позволяет расширить круг пациентов: государство увеличивает число высокотехнологичных медицинских услуг, финансируемых из средств ОМС.

Качество первичной медицинской помощи в государственных учреждениях постоянно улучшается, серьезных стимулов для компаний, страхующих сотрудников по программам ДМС, нет, так что рассчитывать на существенный рост сегмента ДМС не приходится, рассуждает Гераскин.

Теперь частные клиники намерены пойти еще дальше: их задача – попасть в Федеральный перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, финансируемую из средств федерального бюджета (не покрывается ОМС). Пока в перечне 132 медицинских учреждения – и все государственные, согласно приказу Минздрава.

Заявки на попадание в перечень уже подали "Медси", ГК "Мать и дитя" и EMC, они ожидают ответа Минздрава, рассказали их представители.

Представитель Минздрава подтвердил, что крупнейшие частные медицинские компании, среди которых "Медси", "Мать и дитя" и EMC, подали заявки на включение в федеральный перечень. Министерство создало рабочую группу, которая в ближайшее время оценит соответствие этих организаций критериям отбора и примет решение, пообещал он.