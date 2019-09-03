Перешли на цифру без проблем

3 сентября. FINMARKET.RU - Сбоев на заключительном этапе отключения аналогового вещания и окончательном переходе на цифровойфедеральных общедоступных каналов вне ожидается, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года. Мы предполагаем, что 14 октябряна цифру в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований для того, чтобы в четвертом этапе было что-то хуже, точно быть не может. Потому то времени было более чем достаточно', - сказал Волин журналистам на Восточном экономическом форуме во вторник.

Как сообщалось, на 14 октября намечен переход на цифровоев оставшихся 21 регионе России.

По его словам, ни в одном регионе не наблюдается завышение цен на цифровые приставки.

"Хотел бы напомнить, что у нас в регионах торговые сети и почта договорились об обязательном наличии приставок дешевого ассортимента. И ни в одном случае у нас нет ни одного факта завышения цены", - сказал замминистра.

В соответствии с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы", в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Согласно ранее утвержденному правительством графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключается в РФ в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Пилотный проект по переходу с "аналога" на "цифру" начался 3 декабря 2018 года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным, что позволяет с уверенностью перейти к поэтапному отключению аналогового вещания федеральных общедоступных телеканалов по всей стране.

11 февраля на "цифру" перешли семь наиболее подготовленных на тот момент регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. 15 апреля переключились еще 20 регионов, в том числе Москва и Подмосковье. По данным Минкомсвязи, обе волны прошли успешно.

25 апреля по итогам заседания правительства было принято решение о переносе сроков отключения "аналога" для 21 региона на 14 октября.

3 июня в России ещё в 36 регионах успешно, по данным Минкомсвязи, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных общедоступных каналов.

В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".