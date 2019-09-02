Банки сократили выдачу займов в небогатых регионах

2 сентября. FINMARKET.RU -в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения, пишут "Известия", проанализировав статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ изданию пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами — в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае. Эксперты считают, что после введения с 1 октября показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей этих субъектов сократится еще сильнее.

Больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане. Выдача в этих регионах за год увеличилась в диапазоне 3,7–8,2%, говорится в данных НБКИ. Это наиболее благополучные субъекты с точки зрения реальных доходов населения — по данным Росстата, здесь они варьируется от 30,5 до 68,5 тыс. рублей.

При этом кредитование в субъектах с низкими доходами (от 17 тыс. рублей до 26,2 тыс.) резко сократилось. Наибольшее уменьшение выдачи займов произошло в Калмыкии — на 12,8%, Костромской области — на 11,5%, Вологодской — на 10,9% и в Алтайском крае — на 8,8%.

Во всех регионах, где выдачи потребительских кредитов уменьшились более чем на 5%, уровень дефолтных просрочек (со сроком более 90 дней) превышает 20%, уточнили в НБКИ. И за прошедший год ситуация только усугубилась. Например, в Костромской области уровень неуплаты вырос с июля 2018-го по июль 2019 года на 1,5 п.п. — до 24,3%, а в Вологодской на 1,2 п.п. — до 24,6%.

Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым", — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин. С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, введение ПДН будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.