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02 сентября 2019 года 10:45
Деловая активность в промсекторах РФ снижается 4 месяца подряд
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YAY/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - В августе индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до 49,1 пункта с 49,3 пункта в июле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Как отмечается в исследовании, август стал четвертым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ. Падение деловой активности в промышленных секторах РФ в августе было вызвано ослаблением спроса и потерей ключевых клиентов, что привело к максимальному более чем за четыре года сокращению объемов новых заказов. При этом было зафиксировано ослабление и внутреннего, и внешнего спроса. Темпы снижения объемов новых экспортных заказов были максимальными почти за три года темпами. На фоне падения спроса индекс объемов производства в РФ в августе остался ниже критической отметки третий месяц подряд. В августе произошло четвертое подряд сокращение занятости, что объяснялось падением объемов новых заказов, при этом участники исследования выражали нерешительность в отношении привлечения новых сотрудников. Между тем объемы незавершенных заказов заметно сократились. Снижение нагрузки на производственные мощности позволило компаниям эффективно справляться с работой. Несмотря на ухудшение деловых условий, компании проявили большую степень уверенности в будущем росте производства в ближайшем году. Уровень оптимизма в августе был максимальным за четыре месяца и существенным в целом. Позитивные настроения, как сообщается, обусловлены выпуском новых видов продукции и планируемыми инвестициями в новые технологии. Темпы роста как закупочных, так и отпускных цен в августе были незначительными. Рост издержек производители объясняли слабостью валюты, что привело к росту цен на импортное сырье. Вопреки небольшому увеличению объемов закупок, компании отметили дальнейшее истощение сырьевых запасов в августе. Некоторые производители связывали падение с усилиями по сокращению запасов на фоне устойчивого снижения новых заказов.
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство, индекс
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