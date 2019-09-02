Неналоговые платежи в бюджет следует оптимизировать - СП

2 сентября. FINMARKET.RU - В прошлом году поступления от неналоговых платежей в федеральный бюджет превысили 1,5 трлн руб., сообщила Счетная палата и предупредила, что такиенужно оптимизировать.

Минфин оценивал поступления от неналоговых платежей ниже - в пределах 1 трлн руб., в 2018 г. - 740 млрд руб. Как пишут "Ведомости" , показатель Счетной палаты включает доходы от госсобственности, безвозмездные поступления, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов, объяснил ее представитель.

Власти уже давно пытаются решить проблему неналоговых платежей. Сначала чиновники разработали отдельный законопроект, но позже Минфин решил включить ключевые платежи (сначала шесть) в Налоговый кодекс.

В перечень важнейших платежей, подлежащих внесению в кодекс, по версии Минфина, должны были войти экологический, утилизационный и курортный сборы, плата за проезд большегрузов по автодорогам, за негативное воздействие на окружающую среду и обязательные отчисления операторов связи. В 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб.

Счетная палата называет это непоследовательным решением, отмечая, что сначала нужно определить критерии обязательных неналоговых платежей, провести их инвентаризацию и оптимизацию. Должен появиться реестр обязательных платежей. Вносить платежи в Налоговый кодекс можно, только если они действительно нужны и несут фискальную функцию, приводятся в сообщении Счетной палаты слова ее аудитора Сергея Шторгина. Такая работа займет минимум 2-3 года, считает он.

Между тем Минфин уже сам отказался от идеи законопроекта с шестью платежами и предлагает включать платежи в Налоговый кодекс поэтапно, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. В первую очередь, перечислил он, это должны быть утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов связи, курортный сбор и такие неналоговые платежи, как госпошлины.

Включение платы за проезд большегрузов по автодорогам предлагается рассмотреть после того, как завершит действие соглашение между Росавтодором и оператором системы "Платон" (в 2027 г.), а плату за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор - после завершения реформы Минприроды в сферах экологического нормирования, обращения с отходами, нацпроектов, объяснил представитель министерства.

Еще в марте бизнес просил президента Владимира Путина не торопиться с включением неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Бизнес видел риски потерь платежей целевого характера, необоснованного роста ответственности, увеличения административной и фискальной нагрузки, рассказывает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Минфин, напротив, утверждал, что бизнес выиграет от включения сборов в

Сейчас, по словам А.Шохина, позиции Минфина и бизнеса сблизились: органы власти признали необходимость детальной переработки законопроекта для минимизации рисков.

Как отмечает А.Шохин, нужно оценить обоснованность размера обязательных платежей, эффективность и прозрачность их установления, взимания - да и в целом их необходимости. Ревизия должна затронуть в первую очередь платежи федерального, а затем регионального и муниципального уровня, считает он.