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02 сентября 2019 года 09:05
России нужно развивать своего конкурента сети OneWeb - вице-премьер
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ZUMA/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Перспективы появления в России глобального проекта спутникового интернета OneWeb пока под вопросом, целесообразно развивать свою аналогичную систему, считает вице-премьер Юрий Борисов. "Компания OneWeb заключила с "Роскосмосом" контракт на пусковые услуги, ракеты "Союз" будут выводить их аппараты на орбиту. Этот проект тормозить не имеет никакого смысла, в нем нужно участвовать", - сказал Борисов в интервью "Ведомостям". "Несколько раз мы встречались с руководством компании, обсуждали вопросы, связанные с возможностью оказания услуг доступа в интернет на территории нашей страны. Их заявка на частоты пока рассмотрена не была", - сказал вице-премьер. Он напомнил, что у России есть аналогичный проект под названием "Экспресс-РВ". "И если говорить о необходимости выделения частот, то, по моему мнению, упор надо делать на российскую разработку. Хотя можно развивать обе системы, их вполне реально развести по частотам. В любом случае, решение по OneWeb пока не принято", - сказал Борисов. Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. 17 из них - с российских площадок. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с компанией Arianespace. Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ". Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.
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Ключевые слова: Россия, правительство, интернет, конкуренция
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