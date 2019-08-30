К Крымскому мосту проложат новую трассу

30 августа. FINMARKET.RU - Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждаютновой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом, сообщают "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Представитель Минтранса подтвердил газете эту информацию.

Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная – А-289 протяженностью 150 км – идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и город Темрюк. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет (около 36 000 автомобилей в сутки), и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин. Летом движение почти останавливается из-за пробок, отмечают "Ведомости".

Новаядолжна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, рассказывают собеседники "Ведомостей". Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 г., рассказывает он.

Дорогу, как и Крымский мост, планируется построить по госзаказу, знают участник совещаний в Минтрансе и человек, близкий к "Автодору". Обоснование инвестиций на строительство дороги еще ведется, сказал представитель Минтранса, но на реконструкцию дороги А-289 деньги были предусмотрены – 86,9 млрд руб. в ценах лет строительства. Человек, близкий к "Автодору", оценивает стоимость строительства 1 км дороги в 1 млрд руб. с сопутствующими работами и оформлением земельных участков. Стоимость дороги будет сравнима со стоимостью ЦКАД в перерасчете на километр в ценах лет строительства, уверен человек, близкий к Росавтодору.

Трасса "должна стать главной дорогой Краснодарского края", объясняет человек, близкий к Росавтодору.