Эксперты отмечают увеличение потока гастарбайтеров в РФ

30 августа. FINMARKET.RU - Эксперты сообщают об очередном увеличении потока гастарбайтеров в Россию. Основными центрами их притяжения, конечно, остаются Москва и другие крупные города страны, пишет "Независимая газета".

Речь идет в том числе примерно о 1,5 млн нелегалов, большинство из которых уже нарушили правила пребывания в РФ и поэтому не фигурируют ни в каких базах, работая нелегально и не выплачивая налогов. Рост идет и в сфере легальной миграции: в Институте Гайдара и РАНХиГСе на днях сообщили о "максимальном за последнее десятилетие притоке мигрантов". Так, с января по апрель этого года в страну прибыли 218,6 тыс. человек, а общий прирост достиг 98 тыс. Это примерно в два раза выше прошлогодних показателей. Причем приезжих из Cредней Азии и Закавказья становится все больше: "Рост временной миграции наблюдается из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сокращение устойчиво демонстрируют две страны - Молдавия и Украина".

В Росстате объясняют рост числа мигрантов модернизацией системы МВД по их подсчету, а также увеличением в несколько раз количества разрешений на временное проживание гражданам ряда бывших республик СССР.

Эксперты отмечают, что отток среднеазиатских мигрантов из-за падения курса рубля был явлением временным.по-прежнему остается для них основным рынком труда. "Действительно, произошло увеличение числа статистически выявленных иностранных граждан. Это касается и трудовых мигрантов, и тех, кто приезжает сюда на постоянное местожительство, - таких стало больше на 15%", - сообщил "НГ" руководитель информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский. Россия привлекательна для мигрантов потому, что у них дома дела обстоят хуже, а больше ехать некуда, ведь в Европе их не ждут. И хотя ни о каком аномальном росте показателей речи нет, пояснил Московский, но приезжие из Средней Азии действительно продолжают вытеснять украинцев, часть которых получила гражданство РФ, а другая - переместилась в Европу, где заработки выше.

По словам Московского, практика свидетельствует, что рост показателей миграции создает предпосылки к очередному закручиванию гаек: "Такие цифры часто преподносятся намеренно, чтобы обосновать новые ужесточения миграционного законодательства. А они чаще всего вредят безопасности как страны, так и ее экономики, при этом не укрепляя порядка в самой сфере миграции". Как заметил эксперт, миграционное законодательство РФ сильно перекошено - "где-то не хватает жесткости, а в чем-то ее, напротив, избыток".