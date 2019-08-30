Траты на развитие госстатистики - неэффективны, считают в СП

30 августа. FINMARKET.RU -выполнял проект по укреплению системы госстатистики девять лет, но так полностью и не внедрил новые технологии сбора и предоставления статистической информации, а оплаченное мобильное приложение сайта отсутствует. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), пишет "Российская газета".

Работы проводились в рамках проекта "Развитие системы государственной статистики - 2", который стартовал в 2008 году, а завершиться должен был в 2018 году. Но сроки затянули, а расходы федерального бюджета выросли в три раза, с $40 до $121 млн, констатировала

Для разработки современных методик сбора и предоставления информации по контрактам привлекались различные эксперты, в том числе международные. Но некоторые из созданных ими продуктов остались невостребованными. "В ходе выборочной проверки контрактов установлено, что имущество, информационные ресурсы и методики, приобретенные в ходе реализации проекта в рамках четырех контрактов, Росстатом применяются не в полном объеме (частично)", - говорится в отчете СП.

Серьезно предполагалось поработать над сайтом службы статистики - обновить его дизайн и кольца сайтов, внедрить единую систему управления контентом, создать мобильное приложение для платформ iOS и Android. На эти цели было предусмотрено 64,6 миллиона рублей. Но мобильное приложение Росстата, разработка которого уже была оплачена, аудиторы не обнаружили. "На момент проверки дизайн официального интернет-сайта Росстата и кольца сайтов, размещенных в сети Интернет по адресу: http://gks.ru, не был обновлен", - констатировали в контрольном ведомстве. В Росстате пояснили, что уже действует новый сайт (new.gks.ru). А мобильные приложения дорабатываются и будут представлены к 30 сентября этого года.

За непрозрачную методику сбора данных и расчета показателей Росстат в последнее время критиковали неоднократно. Помимо совершенствования методик нужна и реформа системы Росстата, отметил в беседе с "РГ" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Например, можно было бы укрупнить территориальные органы. Тогда возникало бы меньше искажений при передаче информации, отметил он.