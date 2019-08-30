Чиновники не спешат переходить на смартфоны с российской ОС

30 августа. FINMARKET.RU - "Ростелеком" не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) "Аврора" (бывшая Sailfish), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их словам, Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов.

На 2019 г. такие расходы в бюджет не заложены, рассказал федеральный чиновник: обсуждается целесообразность самого проекта - поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний нас ОС "Аврора" требует слишком больших затрат.

Смартфоны с российской ОС уже в 2019 г. будут использоватьфедеральных органов исполнительной власти, говорил в мае 2018 г. президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Оператор планировал перевести в 2019 г. на такие смартфоны первые 300 000 сотрудников федеральных органов власти, сообщал в январе "Коммерсантъ". На эти цели госкомпания просила 1,3 млрд руб. начиная с 1 октября. "Ростелеком" предлагал тариф в размере 16 600 руб. за комплексную услугу. По плану оператора в 2020 г. этими смартфонами должны были пользоваться 800 000 (за 13,3 млрд руб.), а к концу 2021 г. - 1,4 млн человек (23,4 млрд руб. ежегодно).

Предполагается, что оснащение чиновников смартфонами на российской ОС с доверенными приложениями сможет сделать общение чиновников более безопасным и поможет информационному суверенитету России. Пока известно только, что "Почта России" закупила несколько тысяч устройств Inoi R7 на Sailfish в 2017 г. Кроме того, "Росстат" может закупить 360 000 планшетов Huawei на "Авроре" - для переписи населения в 2020 г., сообщало Reuters.

Главным недостатком "Авроры" считается малое количество приложений. "Надо наращивать приложения", - говорил в июле и президент России Владимир Путин гендиректору "Открытой мобильной платформы" (разработчик "Авроры") Павлу Эйгесу. Должны быть доступны тысячи приложений, указывал Путин, а не десятки.

Нежелание Минфина финансировать этот проект понятно, считает другой собеседник "Ведомостей", близкий к "Ростелекому". Мало разработать платформу, нужно создать и приложения под нее, а это тоже стоит денег, говорит он. А поскольку среди пользователей - чиновники, для государства это только затраты.