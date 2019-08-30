Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-летнюю историю, следует из статистики, предоставленной "Известиям" в Минвостокразвития и Минэкономразвития.

В России 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. С 2005 по 2019 год ОЭЗы привлекли 369,4 млрд рублей инвестиций, сообщили в Минэкономразвития. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.

Территории опережающего развития были созданы в 2015 году на Дальнем Востоке (ДВ). В 2016 году такие площадки стали запускать и в других округах страны, но только в моногородах. В общей сложности в России 106 ТОРов, в них работают 775 резидентов, которые уже привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций, при этом создав 35,3 тыс. рабочих мест.

В Минэкономразвития пояснили: принципиального отличия между инструментами развития территорий нет. В каждой из них установлен отдельный режим налоговых, таможенных и страховых преференций, а также льгот для ведения бизнеса, обеспечения ускоренного роста региона и создания условий для местного населения. ОЭЗ больше нацелена на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах — на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов, ТОР на Дальнем Востоке — на привлечение инвестиций в регион.

Налоговые льготы и преференции в особых экономических зонах разнятся в зависимости от их типа, но в большинстве из них действуют пониженные ставки страховых взносов в размере 28% (вместо 30%), налог на прибыль составляет 13,5% (вместо 20%). Также резиденты освобождены от уплаты налога на имущество и земельного сбора.вправе устанавливать для них послабления по транспортному налогу.

Резиденты ТОРов в первые пять лет не платят налогов на прибыль и имущество. По истечении этого срока ставки составляют не более 12 и 2,2% соответственно. Страховые взносы — 7,6%.

По данным сайта РосОЭЗ, сейчас резидентами зон числятся такие крупные компании, как Boeing, Ford, Yokohama, Tatneft, Sibur, Daimler и др. Среди резидентов ТОРов — менее известные организации, специализирующиеся на производстве пищевых продуктов, пластмассы, металлических изделий, металлургическом производстве и т.д.

При этом ОЭЗы ранее неоднократно подвергались критике со стороны Счетной палаты. В контрольном органе отмечали, что они так и не стали действенным механизмом поддержки экономики: рабочих мест создавалось мало, а расходы на управление зонами росли. В Минэкономразвития ранее также признавали, что ряд зон работают неэффективно. В результате в 2017 году по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева досрочно была прекращена работа порядка 10 ОЭЗов. Большая часть из них были туристического и портового типов.